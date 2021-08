C'est une étape importante : pour la première fois, le rover Perseverance a foré dans le sol de Mars pour y collecter un échantillon. Sur les photos prises par l'astromobile, on peut voir la roche percée d'un trou.

« Mon premier forage sur Mars ! La collecte et le stockage d’échantillons de roche sont une tâche importante et complexe, et c’est une étape énorme. Prochaine étape : le traitement. » C’est par ces quelques mots que la Nasa a confirmé, le 6 août 2021, que son rover Perseverance avait collecté son tout premier échantillon sur Mars. Le tweet est accompagné d’une photo prise par le rover : on y voit la surface de la planète, percée d’un trou, ainsi que l’ombre du robot.

Prélever ainsi dans la roche martienne demande du temps : avant même de forer dans le sol, Perseverance a dû faire une analyse scientifique détaillée de la zone, y compris en travaillant sur « un double géologique » de la roche à extraire. Ce n’est qu’ensuite qu’il a pu entreprendre le carottage. Il y a aussi de nombreuses manipulations impliquant le système de collecte et de stockage, qui renferme les précieux tubes à remplir un à un.

Prochaine ouverture du tube : sur Terre

Désormais, le rover doit être occupé à étudier son prélèvement. À l’aide de ses instruments scientifiques, Perseverance doit analyser la composition minérale et chimique de la roche recueillie. L’objectif est de mesurer le volume de ce contenu et de photographier. Il sera ensuite temps de le sceller. La prochaine fois que ce tube sera ouvert, si tout se passe comme prévu, cela devrait avoir lieu sur Terre.

L’étape du premier forage de Perseverance est très symbolique : le but principal du rover est de collecter des échantillons de Mars, destinés à revenir un jour sur notre planète. À l’origine, ce n’était pas prévu, car Perseverance ne devait que faire la démonstration technologique de cette capacité à creuser et stocker des échantillons. Finalement, ce sont bien ses tubes qui devront être ramenés sur Terre. Même si la mission du rover est souvent associée à la recherche de vie, il faut garder à l’esprit que Perseverance n’a pas les moyens de la découvrir. Cela se jouera vraisemblablement au moment du retour d’échantillons, et même dans ce cas de figure, il pourrait être très complexe de confirmer une découverte aussi importante.

