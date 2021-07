Julien Lausson - 26 juillet 2021 Conquête spatiale

Boeing organise le vendredi 30 juillet 2021 un vol d'essai avec sa capsule Starliner. Objectif : s'arrimer à la Station spatiale internationale. Pour cet exercice, la capsule est inhabitée. L'évènement peut être suivi en direct.

Quelle est la mission ?

La Nasa a confié au secteur privé les opérations de transport d’équipage entre la Terre et la Station spatiale internationale (ISS) pour pouvoir se focaliser sur des missions plus lointaines et exigeantes, à savoir l’envoi d’astronautes sur la Lune et Mars. SpaceX a déjà démontré sa capacité à succéder à la Nasa. Maintenant, c’est au tour de Boeing de montrer de quoi il est capable.

Le géant de l’aéronautique doit concrètement envoyer une capsule inhabitée en orbite autour de la Terre et rejoindre l’ISS pour s’y arrimer en toute sécurité. Puis, après un court séjour, le véhicule rentrera sur Terre. Le test est très attendu, car Boeing s’était loupé en décembre 2019, lors de sa première tentative. Il s’agit donc de son deuxième essai, après un an et demi à tout revérifier.

Si tout se passe bien, Boeing pourra passer à l’étape d’après consistant à acheminer un équipage d’entraînement dans l’ISS. La mission sera alors la même. Si, là encore, tout se déroule parfaitement, alors l’entreprise américaine sera qualifiée pour organiser ses premières rotations opérationnelles d’astronautes. Un équipage est déjà constitué et prêt à embarquer dès que ce sera possible.

En assurant le transport de personnes, SpaceX et Boeing redonnent aux États-Unis une autonomie dans l’accès habité à l’espace. L’arrêt de la navette spatiale américaine, en 2011, avait conduit Washington à dépendre de Moscou pour accéder à l’ISS, via le Soyouz. Et au-delà des considérations politiques et de prestige, il est de toute façon préférable d’avoir à disposition plusieurs vaisseaux capables de rejoindre l’ISS.

Pour assurer le transport de la capsule Starliner, c’est un lanceur Atlas V qui sera mobilisé. Cette fusée est construite par l’United Launch Alliance, une coentreprise regroupant Boeing et Lockheed Martin. Elle est opérationnelle depuis 2002 et a bouclé avec succès des dizaines de missions. Le 22 juillet, la Nasa, après avoir passé en revue le programme du jour J, a donné son feu vert.

Quand le décollage a lieu ?

Le départ de la capsule inhabitée de Boeing est annoncé pour le vendredi 30 juillet 2021. Il sera 14h53 aux États-Unis, en Floride, au moment du décollage. Compte tenu du décalage horaire, il sera 20h53 en France métropolitaine (heure de Paris). Le tir surviendra depuis le complexe de lancement 41, l’une des aires de décollage de la base de lancement de Cap Canaveral.

Il faudra du temps à la capsule Starliner pour rejoindre la Station spatiale internationale. Le samedi 31 juillet à 21 heures (heure de Paris), la Nasa suivra le rendez-vous spatial entre l’ISS et Starliner. L’arrimage à proprement parler est prévu à 21h06. Dimanche 1er août, à 15h35 (toujours heure de Paris), il y aura l’ouverture de l’écoutille. La Nasa aura lancé un direct vingt minutes avant.

⚠️ ONE. WEEK. AWAY. ⚠️@NASA's @BoeingSpace Orbital Flight Test-2 launch is scheduled for Friday, July 30 at 2:53 p.m. ET from Space Launch Complex-41. Interested in learning more about the mission ? Join our virtual @NASASocial : https://t.co/XyfmKbXOa9 pic.twitter.com/jIuCC4aNla — NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) July 23, 2021

Suivre le lancement en direct

Il sera possible de regarder en direct le départ de la fusée Atlas V. L’évènement sera retransmis sur le site officiel de la Nasa. Boeing prévoit aussi de couvrir la mission sur son site web. Vous pourrez suivre tout cela directement dans cet article, grâce à la vidéo embarquée ci-dessous.

