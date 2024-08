Lecture Zen Résumer l'article

L’aventure de la capsule Starliner va-t-elle virer au fiasco, et à la catastrophe ? Un autre risque est en train d’être considéré : celui d’un vaisseau spatial dont le désarrimage se passe mal, et finissant sa course dans la station spatiale internationale (ISS).

Ce n’est encore qu’un scénario hypothétique, mais qui fait désormais partie de la réflexion : et si le désarrimage de la capsule Starliner se passait mal, au point de menacer la Station spatiale internationale (ISS) ? C’est l’hypothèse très défavorable que des spécialistes commencent à envisager, en supposant une défaillance importante dans les propulseurs du vaisseau.

Interrogé à ce sujet par Business Insider, le 13 août, Jonathan McDowell, astronome au centre d’astrophysique de Harvard et Smithsonian, a imaginé une telle catastrophe. « Si vous vous désamarrez de l’ISS et que vous perdez un certain nombre de vos propulseurs, vous risquez de rester à la dérive, voire de vous écraser sur la station spatiale. »

Des problèmes au niveau des propulseurs

Une peur infondée ? C’est oublier que la capsule a justement rencontré des problèmes avec ses propulseurs, rappelait Ars Technica le 5 août : ainsi, au moment du vol ascensionnel vers l’ISS, cinq petits propulseurs du vaisseau Starliner sont tombés en panne. Un incident technique qui s’est ajouté à celui des fuites d’hélium.

Boeing et la NASA n’ont pas commenté cette éventualité. La situation, déjà compliquée, virerait au désastre si le Starliner, en se décrochant de l’ISS, ne parvenait pas à s’en éloigner correctement et finissait d’une façon ou d’une autre par s’écraser sur la station. Une situation qui pourrait mettre en péril certains modules, l’équipage, voire toute la structure.

Sunita Williams et Barry Wilmore, coincés actuellement dans l’ISS. // Source : NASA/Isaac Watson

De fait, face à la perspective d’un tel fiasco, le prolongement du séjour des deux astronautes Barry Wilmore et Sunita Williams apparait tout à fait anodin en comparaison. Les deux vétérans de la NASA devaient rester une semaine dans l’ISS. Cela fait désormais deux mois qu’ils patientent. Leur retour ne pourrait survenir qu’en 2025.

Pour ne rien arranger, il y a un autre facteur à considérer : le Starliner n’est pas capable de se détacher seul de l’ISS, et de revenir vide. « Starliner a été conçu pour que l’équipage soit dans le cockpit. L’équipage fait partie intégrante du vaisseau », a préalablement reconnu Steve Stich, responsable du programme des vols habités de la NASA.

Or, a pointé Ars Technica, en se basant sur trois sources internes, le logiciel de vol actuel à bord de Starliner ne peut pas effectuer un désamarrage automatisé de la station spatiale et une entrée dans l’atmosphère terrestre. Et comme la capsule ne donne pas pleinement satisfaction pour transporter du personnel, c’est l’impasse.

Pour aller plus loin Après la crise du 737 Max, ces déboires du Starliner pourraient détruire la réputation de Boeing

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+