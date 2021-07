Blue Origin organise le 20 juillet son premier vol spatial habité. À bord se trouve Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon. Un évènement à suivre en direct

Le lancement en résumé

Quoi ? Le vol de la fusée New Shepard, le largage d’une capsule habitée avec Jeff Bezos à bord pour faire un tour dans l’espace, et le retour des deux véhicules sur Terre ;

Le vol de la fusée New Shepard, le largage d’une capsule habitée avec Jeff Bezos à bord pour faire un tour dans l’espace, et le retour des deux véhicules sur Terre ; Quand ? Le 20 juillet 2021, à un horaire qui reste à préciser ;

Le 20 juillet 2021, à un horaire qui reste à préciser ; Où ? Depuis le spatioport Launch Site One de Blue Origin, au Texas.

Quelle est la mission ?

Il s’agit d’un simple voyage touristique au-delà de 100 kilomètres de haut. Le vol va permettre à quelques heureux élus d’accéder officiellement, et pour quelques instants, à l’espace. Ils deviendront alors officiellement des astronautes, puisque ce titre est décerné à toute personne qui se trouve au-delà de cette altitude — appelée ligne de Kármán, qui est la limite établie par convention entre l’espace et l’atmosphère.

Simple sur le papier, mais délicat dans la réalisation : la fusée qui va servir à ce vol habité n’a jamais transporté quiconque jusqu’à présent. Pour autant, cela ne veut pas dire que le lanceur, baptisé New Shepard, n’a jamais été testé. Au contraire : il a passé une campagne d’essais avec quinze vols depuis 2015. Tous ont été concluants, sauf le premier, avec un crash de la fusée au retour — la capsule, elle, n’a rien eu.

Ce n’est pas la seule particularité de cette mission : en effet, la fusée transportera aussi Jeff Bezos, le fondateur de Blue Origin et accessoirement d’Amazon, le géant du e-commerce. Il va sans dire que la présence du milliardaire américain dans un engin qui n’a jamais véhiculé quelqu’un est une relative source d’inquiétude, dans l’actionnariat d’Amazon, même si l’intéressé a passé la main.

Outre Jeff Bezos, trois autres personnes embarqueront dans la capsule notamment Wally Funk, une Américaine aviatrice et ancienne membre de Mercury 13, un groupe de treize femmes assemblé par la Nasa dans les années 60 pour des vols habités — qui n’ont finalement pas eu lieu. Wally Funk est l’une des deux dernières encore en vie.

Selon le plan de vol prévu par Blue Origin, il ne faudra que 3 minutes environ à la fusée pour atteindre l’espace. L’engin progressera dans l’atmosphère à plus de mach 3 (c’est-à-dire plus de trois fois la vitesse du son, soit plus de 3 700 km/h), avant de décrire une parabole au-dessus de la Terre. C’est à ce moment-là que les passagers ressentiront les effets de la micropesanteur et pourront flotter dans la cabine.

L’apogée du vol doit survenir 4 minutes après le décollage. Un peu avant, la fusée aura largué la capsule et chacun des engins suivra sa propre trajectoire : New Shepard reviendra sur Terre au bout de 7 minutes après le lancement et atterrira normalement en douceur et à l’endroit voulu grâce à une capacité de rentrée atmosphérique automatique et des rétrofusées pour décélérer suffisamment.

La capsule, elle, doit redescendre de son côté. À 6 minutes, la pesanteur devrait revenir à la normale, à mesure de la descente. Les parachutes se déclencheront trois minutes plus tard, pour décélérer jusqu’à 26 km/h. Puis, au moment de toucher le sol, un dernier coup de frein est prévu, pour que le choc soit le plus doux possible (1,6 km/h). Toute la mission ne doit durer que dix minutes.

Quand le décollage a lieu ?

La date est connue depuis le 5 mai dernier. Le tout premier décollage d’une mission habitée à bord de la fusée New Shepard est prévu pour le 20 juillet 2021. L’horaire du vol est à 13h30, heure de Paris. Le tir doit survenir depuis Launch Site One, une installation de lancement suborbital située dans l’ouest du Texas. Il y a sept heures de décalage horaire avec cet État américain.

#NewShepard is go for launch on July 20 for #NSFirstHumanFlight. This is the 16th flight and first with astronauts on board. Watch live at https://t.co/7Y4TherpLr. Coverage starts at 6:30 am CDT / 11:30 UTC. pic.twitter.com/hYv68UlCqm — Blue Origin (@blueorigin) July 12, 2021

Suivre le lancement en direct

Une retransmission en direct est à attendre sur le site officiel et via la chaîne YouTube de la société. La vidéo sera intégrée à l’article dès qu’elle sera disponible.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo