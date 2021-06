Nelly Lesage - 25 juin 2021 Conquête spatiale

Thomas Pesquet et Shane Kimbrough s'aventurent pour la troisième fois en moins de deux semaines hors de la Station spatiale internationale. Leur sortie extravéhiculaire, destinée à achever l'installation d'un panneau solaire, est à suivre en direct.

Pour la troisième fois en moins de deux semaines, Thomas Pesquet doit sortir de la Station spatiale internationale afin d’achever l’installation d’un panneau solaire. Cet événement est encore une fois à suivre en ligne et en direct.

La mission en résumé

Quoi ? Une sortie extravéhiculaire en dehors de l’ISS, la Station spatiale internationale,

Une sortie extravéhiculaire en dehors de l’ISS, la Station spatiale internationale, Quand ? Le vendredi 25 juin 2021 à partir de 12h30 (heure de Paris),

Le vendredi 25 juin 2021 à partir de 12h30 (heure de Paris), Où ? À l’extérieur de l’ISS, en orbite autour de la Terre,

À l’extérieur de l’ISS, en orbite autour de la Terre, Que verra-t-on ? Deux astronautes, le Français Thomas Pesquet et l’Américain Shane Kimbrough, en train de finir l’installation d’un panneau solaire.

Quelle est la mission ?

Cette sortie véhiculaire est la troisième d’une série entamée le 16 juin. À cette date, puis le 20 juin, il était prévu que Thomas Pesquet, en compagnie de l’Américain Shane Kimbrough, procède à l’installation de nouveaux panneaux solaires permettant d’alimenter en énergie la Station spatiale internationale. L’objectif de la première sortie était de préparer le site de travail, et celui de la deuxième était d’installer les nouveaux panneaux solaires.

La première sortie ne s’est pas déroulée exactement comme prévu, en raison d’un incident de combinaison, heureusement sans conséquence grave pour les astronautes. Le souci a obligé Shane Kimbrough à rentrer à bord, et tous les objectifs de la sortie extravéhiculaire n’ont pas pu être atteints. En raison de cet incident, l’éventualité de devoir organiser une troisième sortie était envisagée.

Lors de leur troisième sortie, il est prévu que les deux astronautes restent environ 6 heures et 30 minutes en dehors de l’ISS. Thomas Pesquet et Shane Kimbrough ont pour objectif de déployer le deuxième panneau solaire iROSA (pour « ISS Roll-Out Solar Arrays »). Cette sortie extravéhiculaire sera la cinquième réalisée par le binôme Thomas Pesquet et Shane Kimbrough. Tous deux étaient déjà sortis ensemble de l’ISS en janvier puis mars 2017.

Nouvelle extravéhiculaire pour @astro_kimbrough et moi demain, on doit finir d'installer le 2e panneau solaire IROSA. À bord de la Station et au sol, tout le monde a fait de son mieux pour que les choses se passent bien et je leur en suis infiniment reconnaissant 🙏 #MissionAlpha pic.twitter.com/mI90tPXExo — Thomas Pesquet (@Thom_astro) June 24, 2021

Quand la sortie spatiale a-t-elle lieu ?

La diffusion de l’événement en direct par la Nasa est prévue à partir de 12h30 (heure de Paris). Il est prévu que les astronautes quittent le module Quest, qui joue le rôle de sas pour les sorties extravéhiculaires, à 14h.

Comment suivre le direct ?

La Nasa a prévu de diffuser la sortie extravéhiculaire le 25 juin 2021 sur sa chaîne YouTube, depuis sa web TV et dans une vidéo dédiée.

