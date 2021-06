Julien Lausson - 20 juin 2021 Conquête spatiale

Thomas Pesquet doit sortir dans l'espace le 20 juin 2021 pour achever l'installation d'une nouvelle paire de panneaux solaires pour la Station spatiale internationale. La mission à suivre en direct.

La mission en résumé

Quoi ? Une sortie extravéhiculaire autour de la Station spatiale internationale ;

Une sortie extravéhiculaire autour de la Station spatiale internationale ; Quand ? Le 20 juin 2021, à partir de 13h45 (heure de Paris) ;

Le 20 juin 2021, à partir de 13h45 (heure de Paris) ; Où ? En orbite autour de la Terre, sur l’ISS ;

En orbite autour de la Terre, sur l’ISS ; Que verra-t-on ? L’astronaute Thomas Pesquet autour de l’ISS, ainsi qu’un astronaute américain, pour installer des panneaux solaires.

Quelle est la mission ?

Il s’agit en fait de la seconde partie d’une mission débutée le 16 juin dont le but était de préparer la zone de travail avec un kit de modification capable de faire la liaison entre la Station spatiale internationale et de nouveaux panneaux solaires. Après une première sortie le 16 juin, qui s’est avérée plus compliquée que prévue, il faut maintenant reprendre le travail d’installation des panneaux solaires.

Cette tâche est confiée à deux astronautes : le Français Thomas Pesquet et l’Américain Shane Kimbroug. Ils seront néanmoins assistés par leurs collègues à bord de l’ISS. Les deux astronautes sont rompus à ce genre d’exercice : non seulement ils ont déjà à leur actif quelques sorties extravéhiculaires, mais en plus ils ont déjà travaillé ensemble dans le vide spatial.

Là encore, ce sera une sortie exigeante et éprouvante : la séquence spatiale doit durer près de six heures trente, quatre jours après la précédente sortie d’une durée équivalente. À l’issue, une paire de nouveaux panneaux solaires sera déployée et opérationnelle. Au total, six panneaux solaires de nouvelle génération doivent être installés, en plus des huit de base qu’on trouve déjà sur l’ISS.

Ces nouveaux panneaux solaires sont dépliables et s’appellent IROSA (ISS Roll-out Solar Array). Leur durée de vie est estimée à quinze ans. Ils ne remplaceront pas les anciens panneaux, qui ont subi l’usure du temps (les premiers datent des années 2000) mais viendront en complément. Les nouveaux recouvriront en partie les anciens, en passant par-dessus.

Quand la sortie spatiale a-t-elle lieu ?

La sortie spatiale est prévue pour le dimanche 20 juin à partir de 13h45 (heure de Paris) et doit durer environ six heures trente.

Comment suivre le direct ?

L’intégralité de la sortie extravéhiculaire sera retransmise par le Centre national d’études spatiales sur sa chaîne YouTube ainsi que son compte Twitch. L’évènement sera animé par par la vidéaste Alice Thomas et Sylvain Charrier du Cnes, avec le concours de Sébastien Rouquette, Ingénieurs vols habités au Cadmos/Cnes. Plusieurs autres intervenants sont aussi annoncés.

Philippe Perrin (ancien astronaute du CNES, pilote d’essai à Airbus)

Laurent Ballesta (explorateur photographe naturaliste)

Christian Elisabelar (ingénieur alimentation bord et équipement électrique, CNES)

Vicnet (Stardust sur YouTube)

Yorzian (streamer sur YouTube)

Mauro Augelli (Service projet Cadmos-USOC, CNES)

Bernard Comet (MD & Aerospace Engineer – Senior Consultant, MEDES)

Hervé Stévenin (ESA-EAC)

Corentin Buti (vulgarisateur et ingénieur aérospatial)

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo