SpaceX fera décoller une fusée Falcon 9 le 3 juin pour ravitailler la Station spatiale internationale. Le cargo Dragon transportera de nouveaux panneaux solaires pour l'ISS, mais aussi des expériences scientifiques impliquant des calamars et des tardigrades.

Le lancement en résumé

Quoi ? Le ravitaillement de l’ISS et l’envoi de nouveaux panneaux solaires ;

Le ravitaillement de l’ISS et l’envoi de nouveaux panneaux solaires ; Quand ? Le 3 juin 2021, à 19h19 (heure de Paris) ;

Le 3 juin 2021, à 19h19 (heure de Paris) ; Où ? Au centre spatial Kennedy, en Floride (États-Unis) :

Au centre spatial Kennedy, en Floride (États-Unis) : Que verra-t-on ? Le décollage de la fusée américaine Falcon 9, de SpaceX.

Quelle est la mission ?

Une nouvelle mission de ravitaillement de la Station spatiale internationale, assurée par SpaceX. C’est déjà la 22e fois que l’entreprise américaine fournit ses services à la Nasa pour apporter des vivres, des expériences scientifiques et de l’équipement à l’équipage de l’ISS — dont est membre Thomas Pesquet, puisque le Français est à bord depuis le 23 avril, pour un séjour de six mois.

Avec la mission CRS-22 (pour Commercial Resupply Services), la Nasa en profite pour livrer un premier jeu de deux panneaux solaires IROSA (ISS Roll-out Solar Array), sur un total de six. Ces nouveaux panneaux solaires, qui viendront en appui de ceux déjà en place, seront installés devant six des huit panneaux solaires existants. Une sortie extravéhiculaire est prévue cet été pour installer cette première paire.

« La combinaison des huit panneaux d’origine, plus grands, et des nouveaux panneaux, plus petits, mais plus efficaces, permettra de rétablir la production d’énergie de chaque panneau augmenté à environ la quantité générée lorsque les panneaux d’origine ont été installés pour la première fois, offrant une augmentation de 20 à 30 % de l’énergie pour la recherche et les opérations de l’ISS », dit la Nasa

D’autres équipements seront acheminés, comme un réacteur catalytique, un filtre de distribution d’eau potable ou encore des réservoirs d’air. Du côté des expériences scientifiques, il est question d’envoyer des calamars (pour l’étude UMAMI, pour comprendre les effets de la microgravité sur les interactions entre animaux et microbes) et même des tardigrades, qui sont très surprenants.

Parmi les autres projets concernés par ce nouveau vol de SpaceX vers l’ISS, on trouve Kidney Cells-02, qui s’intéresse aux effets de la microgravité sur le développement de calculs rénaux, ou encore Tic Toc, qui n’a rien à voir avec l’application mobile. Ici, on se penche sur la structure racinaire du coton, et ainsi faire bénéficier l’agriculture d’éventuelles découvertes en micropesanteur.

Heure du lancement

L’Agence spatiale américaine annonce un décollage à 13h29, heure locale, ce qui fait 19h19 en France métropolitaine. Le vol aura lieu le jeudi 3 juin sauf si la météo en décide autrement. Le cargo Dragon s’amarrera à la Station spatiale internationale 24 heures après son lancement.

Falcon 9 and Dragon roll out to Launch Complex 39A ahead of Dragon's 22nd cargo resupply mission to the @Space_Station pic.twitter.com/5svIeVrcZM — SpaceX (@SpaceX) June 1, 2021

Comment suivre le lancement en direct

Le lancement sera retransmis sur la chaîne YouTube de la NASA. Vous pouvez suivre le vol en utilisant la vidéo intégrée ci-dessous.

Crédit photo de la une : Domaine public Signaler une erreur dans le texte

