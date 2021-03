Une efficacité de 79 % contre les formes symptomatiques, et de 100 % pour prévenir les formes graves de la maladie ainsi que les hospitalisations.

Les États-Unis ont un stock conséquent de doses du vaccin d’AstraZeneca contre le coronavirus, mais n’en ont pas encore autorisé l’utilisation. Cependant, un large essai clinique a été mené sur le territoire américain pour continuer à mesurer l’efficacité et la sécurité du vaccin.

L’étude, dont les résultats ont été diffusés par AstraZeneca ce 22 mars 2021, a été menée auprès de 32 449 volontaires, randomisés en deux groupes, l’un vacciné (les deux tiers), l’autre sous placébo (le dernier tiers).

L’efficacité

Les résultats de l’essai clinique montrent :

Une efficacité de 79 % pour empêcher les infections symptomatiques au coronavirus SARS-CoV-2 ;

pour empêcher les infections symptomatiques au coronavirus SARS-CoV-2 ; Une efficacité de 80 % chez les personnes de plus de 65 ans, ce qui confirme une cohérence des résultats sur toutes les tranches d’âge ;

chez les personnes de plus de 65 ans, ce qui confirme une cohérence des résultats sur toutes les tranches d’âge ; Une efficacité de 100 % pour prévenir les formes graves de la maladie ainsi que les hospitalisations — un résultat d’autant plus positif que 60 % des volontaires avaient des comorbidités (diabète, obésité sévère, maladie cardiaque…) habituellement associées à un risque accru de formes sévères.

Ces résultats vont dans le sens d’une efficacité de plus en plus démontrée pour le vaccin d’AstraZeneca. Ils sont même légèrement supérieurs à ce qui avait été publié jusqu’alors. Une étude écossaise, dont les résultats proviennent de l’utilisation « dans la vraie vie » du vaccin, montrait une réduction de 94 % des hospitalisations ; ainsi qu’une efficacité de 85 % chez les 18-64 ans, 79 % chez les 65-79 ans, et 81 % chez les plus de 80 ans, dans un délai de 28 à 34 jours après la première dose.

La sécurité

L’étude menée aux États-Unis consistait également à évaluer les effets secondaires provoqués par le vaccin d’AstraZeneca, des éléments d’autant plus importants dans un contexte où une assez mauvaise gestion politique dans la communication autour d’éventuels risques de thromboses ont provoqué une chute de la confiance envers ce vaccin.

« Aucun risque accru de thrombose »

Dans cette étude américaine, le comité indépendant de surveillance des données sur la sécurité n’a pas identifié d’inquiétudes particulières quant aux effets secondaires. Par ailleurs, étant donné les récents événements en Europe, le comité s’est penché plus spécifiquement sur les risques de thromboses et a conclu n’avoir trouvé « aucun risque accru de thrombose ou d’événements caractérisés par une thrombose parmi les 21 583 participants ayant reçu au moins une dose du vaccin. »

