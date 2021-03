Le rover Perseverance de la Nasa a vu un tourbillon de poussière passer sur Mars. Comme d'autres missions robotiques avant lui, il a immortalisé le phénomène. Leur étude est utile pour mieux cerner la météo martienne.

Les tourbillons de poussière n’existent pas seulement sur Terre. Sur Mars, ces phénomènes peuvent aussi se produire. Le rover Perseverance de la Nasa a assisté à l’un d’eux, qu’il a pu photographier. L’agence spatiale a partagé ces images sur Twitter le 17 mars 2021, prêtant comme à son habitude une voix imaginaire à l’astromobile pour les décrire.

« J’ai détecté un tourbillon de poussière. Vous pouvez le voir au loin derrière mon bras robotique dans cette vue améliorée/traitée. Le tourbillon de poussière se déplace de la droite vers la gauche et crée des tornades de poussière sur son chemin », peut-on ainsi lire dans cette publication.

Spotted a dust devil. You can see it in the distance behind my robotic arm in this enhanced/processed view. The dust devil is moving right to left and creating whirlwinds of dust in its path. pic.twitter.com/t18DxdcSTw

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 16, 2021