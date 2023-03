Les tornades sont des phénomènes climatiques impressionnants. Ces tourbillons peuvent tout déplacer sur leur passage. Y compris en France : des dizaines de tornades y ont lieu chaque année.

Une tornade a fait d’importants dégâts en France. Le phénomène a été observé dans la Creuse, le jeudi 9 mars 2023, dans l’après-midi. La commune de Pontarion a été particulièrement touchée par l’événement, qui a soulevé des toitures et coupé certains foyers d’électricité.

Les tornades n’épargnent pas la France : depuis la fin du 17e siècle, cet événement climatique est survenu plus de 700 fois dans l’hexagone. Selon l’Observatoire français des tornades et orages violents (Keraunos), plusieurs dizaines de tornades ont lieu chaque année, avec des intensités variables.

Comment se forment de telles tornades ? Quelle différence avec les trombes ? Voici quelques éléments de définition pour mieux comprendre ce qui s’est passé en France.

Qu’est-ce qu’une tornade ?

La tornade est un phénomène orageux, bref et localisé. Météo-France décrit la tornade comme « un tourbillon de vents violents se développant sous un cumulonimbus et se prolongeant jusqu’à terre ». Ce mouvement tourbillonnaire atteint une centaine de mètres.

Concrètement, on peut observer une excroissance du nuage, en forme d’entonnoir allant du sol jusqu’au ciel. Ce « tuba » est formé par des gouttelettes de condensation. À son sommet se trouve le nuage dont elle provient. À sa base, un nuage de débris se forme lorsque la tornade aspire les éléments sur son passage.

Les tornades peuvent provoquer des dégâts très sévères : déracinements d’arbres, arrachages de branches, destructions de maisons, soulèvements du sol.

Comment se forme une tornade ?

Les tornades se forment durant les orages, à partir de nuages appelés cumulonimbus. Ce nuage en forme d’enclume est aussi lié à d’autres événements climatiques impressionnants, comme la foudre ou la grêle. Le tourbillon prend naissance depuis ce nuage, son extrémité pointant vers la terre ferme.

Lorsque le tourbillon est visible par l’être humain, grâce au phénomène de la condensation, on parle de tuba. Une fois que le tourbillon a atteint le sol, on peut parler de tornade. S’il ne touche pas le sol, c’est un entonnoir nuageux. La tornade peut se déplacer sur le plan horizontal, balayant alors les éléments solides ou liquides dans son sillage.

Les tornades les plus fortes se forment dans des « supercellules » : ce sont des cellules orageuses particulièrement violentes et pérennes. Comme l’explique Météo France, ces orages sont caractérisés par leur instabilité : avec l’altitude, la température décroit vite et le vent varie fortement.

L’idée que les tornades se formeraient uniquement en partant d’un nuage dans le ciel a été contestée par des scientifiques : en 2018, ils ont évoqué l’hypothèse que les tourbillons pourraient aussi se former au-dessus du sol pour former une colonne en rotation. En se renforçant progressivement à son niveau inférieur, la colonne finirait par toucher le sol, se contracter et devenir une tornade.

D’après eux, ce serait le cas de la tornade meurtrière qui s’est déclarée le 31 mai 2013 à El Reno, dans l’Oklahoma aux États-Unis. Les observations radars et visuelles ont monté que cette tornade qui a ôté la vie à 8 personnes (dont 3 chasseurs d’orage) s’est probablement formée de bas en haut.

Où se produisent les tornades dans le monde ?

Des tornades peuvent se former à divers endroits dans le monde : particulièrement, en Amérique du Nord, en Europe, en Inde, au Japon, en Afrique centrale, en Afrique de l’Ouest, en Australie. On peut les observer aux latitudes extratropicales (entre les tropiques et le cercle polaire) ou intertropicales (entre les tropiques).

Dans notre hémisphère, la plupart des tornades tournent dans le sens contraire des aiguilles d’une montre (de façon cyclonique).

Où se forment les tornades en France ?

De 40 à 50 tornades se produisent en France chaque année, d’après l’Observatoire français des tornades et orages violents. La majeure partie ont des intensités faibles. Les zones dans lesquelles le risque de tornades est le plus élevé sont le Nord, le Pas-de-Calais, la Seine-Maritime, le Calvados, la Charente-Maritome, l’Hérault et le Var.

En France, le diamètre des tornades est variable : il peut être de quelques dizaines de mètres et aller jusqu’à plusieurs centaines de mètres. Les tornades françaises parcourent en général peu de kilomètres et évoluent rarement pendant plus longtemps que 15 minutes.

Comment estime-t-on l’intensité d’une tornade ?

La taille d’une tornade importe peu pour les classer dans l’échelle de Fujita. On préfère tenir compte de leur intensité. Mise au point en 1971, cette classification a été améliorée en 2007 pour être plus précise.

Pour classer une tornade, les météorologistes et ingénieurs attendent qu’elle soit terminée. Après son passage, ils se rendent sur place pour étudier les dégâts causés, réaliser des enregistrements radars, tourner des vidéos et récupérer des témoignages.

L’échelle de Fujita améliorée, aussi abrégée en EF, utilise ainsi 28 indicateurs de dégâts causés par une tornade. Les dommages sont classés des plus légers aux plus graves (de EF0 à EF5).

Intensité Vent Dégâts EF0 105 à 135 km/h Petites branches d’arbres cassées, toit faiblement endommagés EF1 135 à 175 km/h Couvertures de toit soufflées, portes envolées, arbres cassés EF2 135 à 175 km/h Toits détruits complètement, arbres cassés, projections des débris EF4 135 à 175 km/h Maisons détruites partiellement, arbres projetés EF5 135 à 175 km/h Arbres projetés, maisons rasées, dommages structuraux sur les immeubles

Quelle différence entre une tornade et une trombe ?

Les tornades et les trombes se ressemblent, mais ce ne sont pas exactement les mêmes phénomènes. Lorsque l’événement se forme sur des surfaces liquides, comme des mers ou des océans, on utilise le terme de trombe. Les trombes peuvent aussi être terrestres.

Les trombes surviennent dans des situations de convection non violente. Il n’y a pas forcément d’orage associé. Les trombes ne sont jamais aussi violentes que les tornades au niveau de la force du vent.

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !