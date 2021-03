Perseverance a fourni de nouveaux enregistrements sonores de Mars, à l'aide de son microphone scientifique. Néanmoins, les sons obtenus par le rover ne sont pas les premiers que l'on a enregistrés sur une autre planète. C'était sur Vénus, en 1982.

Perseverance a obtenu de nouveaux enregistrements sonores à la surface de Mars : cette fois-ci, c’est son micro scientifique, installé à bord de l’instrument SuperCam, qui a été utilisé. On entend le son du vent sur Mars, ainsi que le bruit des premiers tirs du laser de l’instrument vers le sol de la planète, dans ces extraits qui ont été présentés par le CNES le soir du 10 mars 2021. Auparavant, la Nasa avait présenté les premiers sons obtenus par le rover, peu après son atterrissage, à l’aide de son autre microphone (le microphone de descente).

InSight avait aussi perçu des « sons », mais pas de la même manière, car il n’est équipé d’aucun microphone : il s’agissait en fait d’infrasons, des vibrations dont la séquence est trop faible pour que notre oreille puisse les percevoir. Pour devenir perceptibles, les vibrations perçues par InSight avaient dû être modifiées. Pour la première fois, nous entendons vraiment Mars, par l’intermédiaire de la mission spatiale Mars 2020. Par contre, ce n’est pas la première fois que nous entendons un son enregistré sur une autre planète. Ce n’est d’ailleurs pas sur Mars que cela s’est produit, mais sur Vénus.

Le géologue planétaire Paul Byrne, de l’université d’État de Caroline du Nord, l’a rappelé sur Twitter le 11 mars. « Saviez-vous que les premiers sons jamais enregistrés depuis une autre planète l’ont été par les atterrisseurs soviétiques Venera 13 et 14 sur Vénus ? », a-t-il écrit, intégrant à son tweet un extrait sonore de 2 minutes.

Today, we were able to hear sounds from the surface of Mars thanks to @NASAPersevere !

But did you know that the *first* sounds ever recorded from another planet were by the Soviet Venera 13 and 14 landers to Venus ?

Take two minutes to listen to the wind on that alien planet : pic.twitter.com/SUaOySAV1G

— Prof. Paul Byrne (@ThePlanetaryGuy) March 10, 2021