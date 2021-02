Imaginons un instant qu'il soit possible de parler sur Mars et d'écouter le son de sa propre voix, sans combinaison. Qu'entendrions-nous exactement ? On peut s'en faire une idée grâce à ce site de la Nasa.

Par l’intermédiaire du rover Perseverance, un son a été enregistré pour la première fois sur Mars. L’enregistrement de l’astromobile permet d’entendre le bruit d’une brise martienne. Une autre version intègre les sons produits par le rover lui-même. Perseverance a pu obtenir cet enregistrement à l’aide de l’un de ses deux microphones (celui qui est installé sur son flanc).

Même si ces extraits sont brefs, ils suffisent pour se rendre compte que le son semble différent sur Mars, par rapport à ce que l’on connaît sur Terre. La densité et la chimie de l’atmosphère martienne diffèrent de celle de la Terre : si l’on pouvait écouter du son sur Mars (sans combinaison), il paraîtrait atténué et étouffé.

Pour vous aider à vous en rendre compte, la Nasa propose une activité interactive sur le site de la mission Mars 2020 : via Sound of Mars, vous pouvez enregistrer puis écouter votre propre voix comme si vous étiez sur la planète rouge.

À lire : Quelle différence entre les sons sur Mars captés par Perseverance et InSight ?

« You on Mars »

Pour l’utiliser, il faut avoir accordé à votre navigateur l’accès au micro de votre appareil. Il suffit ensuite de sélectionner « You on Mars » puis de cliquer sur l’émoticône représentant un micro. Vous avez alors 10 secondes maximum pour vous exprimer (sans relâcher la pression avec votre souris avant d’avoir fini). Le site de la Nasa se charge ensuite de créer plusieurs fichiers audio, téléchargeables en format mp3 ou wav. Le premier fichier est baptisé « You on Earth vs. You on Mars » (« Vous sur la Terre vs. Vous sur Mars ») : vous entendez d’abord l’enregistrement non modifié, suivi de sa version retravaillée. En dessous, le site permet aussi d’écouter et de télécharger les deux extraits séparément.

Le site permet également d’écouter des sons déjà mis en ligne par la Nasa, avec une playlist « Earth » et une playlist « Mars ». La première regroupe des sons familiers sur la Terre (des oiseaux, une sonnette de vélo, l’océan), avec pour chacun une version martienne. L’autre playlist contient les sons enregistrés sur Mars par le rover Perseverance.

L’astromobile de la Nasa devrait probablement continuer à capter les sons de l’environnement martien, ainsi que ses propres bruits, à l’aide de ses microphones. Le micro situé sur l’instrument SuperCam a une vraie utilité scientifique, car il devra servir à écouter le son du laser visant les roches, pour récupérer des informations sur leur structure.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo