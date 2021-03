SpaceX partage quelques photos remarquables de son vol d'essai Starship SN10.

Une fois encore, l’histoire s’est terminée dans une spectaculaire explosion. Mais à la différence des essais SN8 et SN9, le test du prototype SN10 de la fusée Starship a fait quand même mieux : au lieu de finir sa carrière dans les flammes immédiatement, il a pu se poser correctement et se figer sur l’aire d’atterrissage. Ce n’est qu’au bout de quelques minutes que la déflagration est survenue.

Malgré la destruction de l’engin, qui a donné lieu à quelques vidéos très spectaculaires de passionnés, SpaceX vient d’accomplir une prouesse avec le SN10. C’est la première fois qu’il réussit à faire atterrir ce prototype après un vol en haute altitude, après un petit tour à dix kilomètres du sol. La première fois après juste trois essais (les deux autres étant SN8 et SN9) et avec une fusée loin d’être achevée.

Les causes exactes de la perte du SN10 après son retour sur la terre ferme ne sont pas encore identifiées clairement, mais des pistes ont été avancées : le train d’atterrissage ne semble pas avoir joué pleinement son rôle, ce qui aurait déformé la fusée au moment du contact au sol — surtout si elle est arrivée un peu trop vite. Cela aurait écrasé la structure et facilité un départ de feu et une explosion.

Comme à son habitude, SpaceX a immortalisé le vol avec quelques clichés qui feraient pâlir d’envie les photographes. On trouve aussi bien d’autres photos de l’évènement publiées en ligne, notamment sur Flickr, ainsi que des vidéos qui proposent de revoir les moments clés du vol d’essai — comme le ralenti du contact au sol, ci-dessus, suivi plus tard de l’explosion. Si vous n’aviez pas encore vu les photos de SpaceX, les voici.

Les photos de SpaceX du vol Starship SN10

La suite en vidéo