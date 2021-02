Grâce à « Msg2Mars », vous pouvez encoder un message dans le parachute de Perseverance. Le Jet Propulsion Laboratory avait caché son mantra « Dare Mighty Things » dans le motif, bien visible dans le film de la descente du rover sur Mars.

La Nasa a pris soin de glisser de nombreux clins d’œil dans les images de sa mission Mars 2020. Un message a été caché dans le motif du parachute, que l’on peut voir se déployer dans la vidéo vertigineuse de l’atterrissage du rover Perseverance, survenu le 18 février 2021. La Nasa a précisé lors de la présentation de ce film, le 22 février, qu’un message était présent dans ce parachute. Une dizaine d’heures plus tard, il a été décodé par un internaute : il s’agit de « Dare Mighty Things », (« oser des choses grandioses »), le mantra du Jet Propulsion Laboratory.

Un internaute a rebondi sur l’idée pour mettre en ligne « Msg2Mars » via GitHub, le 23 février : cette page permet à chacune et chacun de concevoir son propre parachute, en y encodant un message. C’est assez enfantin (bien plus que de décoder la combinaison du JPL) : il suffit de renseigner les champs à droite du parachute qui s’affiche, et vous verrez le motif évoluer. Une fois le message entré, il est possible de télécharger un visuel du parachute, au format PNG.

Le Jet Propulsion Laboratory, le centre de recherche de la Nasa expert dans les missions robotiques, nous a habitués à ce genre de messages secrets lors de ses explorations spatiales. Peu après l’arrivée de Curiosity sur Mars, le JPL avait dessiné un message en code Morse dans les traces laissées par l’astromobile, alors que le robot venait de rouler pour la première fois sur la planète rouge, en août 2012. Il fallait deviner le sigle « JPL » dans ce message.

D’autres détails sur le rover Perseverance

Le centre de recherche n’a pas seulement personnalisé le parachute qui a permis à Perseverance de ralentir sa course vers Mars. Sur le rover lui-même, le JPL a apposé une plaque avec un code Morse signifiant « Explore as One » (« Explorer comme un »), une phrase que la Nasa avait déjà employée auparavant. L’astromobile arbore également un portrait de famille avec plusieurs robots martiens, ainsi qu’un cadran solaire truffé de symboles sur l’histoire du système solaire et de la Terre.

À l’heure qu’il est, le véritable parachute de Perseverance gît à la surface de Mars, là où il est allé finir sa course une fois sa tâche accomplie pendant l’atterrissage. Il sera peu à peu recouvert par la poussière martienne, effaçant ainsi sa trace sur les images des orbiteurs.

