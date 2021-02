Après avoir déposé le rover Perseverance à la surface de Mars, l'étage de descente de la mission Mars 2020 est allé s'écraser le plus loin possible. Ce crash du « Sky Crane » a vraisemblablement été photographié par l'astromobile.

À la fin de son atterrissage sur Mars le soir du 18 février 2021, le rover Perseverance a été déposé par le « Sky Crane », l’étage de descente. Après avoir accompli sa tâche, cette « grue volante » a subi une poussée afin d’aller s’écraser le plus loin possible de l’astromobile. Dans l’une des photos capturées par Perseverance, on aperçoit vraisemblablement les panaches de fumée provoqués par ce crash.

« Un instant de respect pour l’étage de descente. Moins de deux minutes après qu’il m’ait amené en toute sécurité à la surface de Mars, j’ai capturé le panache de fumée avec l’une de mes Hazcams provoqué par son impact intentionnel à la surface — un acte qui m’a protégé ainsi que l’intégrité scientifique de mon site d’atterrissage », a tweeté la Nasa via le compte officiel @NASAPersevere.

À lire : Perseverance : 10 questions pour comprendre la mission Mars 2020

Une fois le rover déposé, le Sky Crane représentait un risque

Le crash de ce morceau de la mission Mars 2020 était prévu par la Nasa. À la suite du ralentissement de la sonde à l’aide d’un immense parachute, l’une des dernières étapes de l’atterrissage a consisté à venir déposer Perseverance sur le sol martien à l’aide du Sky Crane, qui a gruté le rover avec des câbles. Lorsque ses roues sont entrées en contact avec Mars, les câbles ont été coupés et l’étage de descente n’avait plus d’utilité. Au contraire, sa proximité avec l’astromobile pouvait devenir dangereuse pour la mission, s’il venait à s’écraser sur Perseverance. C’est pourquoi tout a été mis en œuvre pour qu’il aille finir sa course bien plus loin.

Le rôle joué par l’étage de descente a pu être observé avec un niveau de détail sans précédent, dans la vidéo vertigineuse de l’atterrissage de Perseverance sur Mars présentée par la Nasa le 22 février. Une caméra installée sur le rover et dirigée vers le haut a pu immortaliser le Sky Crane, dont on constate au passage qu’aucune flamme ne semble s’échapper (ce qui est normal).

Le lieu où le Sky Crane s’est crashé a pu être repéré grâce à un panorama obtenu avec une sonde en orbite autour de la planète, Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Autour de la zone où il s’est écrasé, on distingue une forme en « V » pointant vers Perseverance. Avec le temps, la poussière martienne devrait peu à peu effacer cette trace des observations du satellite.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo