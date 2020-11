Le départ de la première mission opérationnelle de SpaceX pour transporter des astronautes jusqu'à la Station spatiale internationale aura lieu dans la nuit du 14 au 15 novembre 2020.

Le lancement de SpaceX en résumé

Quoi ? La toute première vraie mission habitée de SpaceX vers l’ISS ;

La toute première vraie mission habitée de SpaceX vers l’ISS ; Quand ? Le 15 novembre 2020, à 01h49 du matin (heure française) ;

Le 15 novembre 2020, à 01h49 du matin (heure française) ; Où ? Au centre spatial Kennedy, en Floride, puis dans l’espace ;

Au centre spatial Kennedy, en Floride, puis dans l’espace ; Que verra-t-on ? Le décollage de quatre astronautes, trois Américains et un Japonais, à bord de la capsule Crew Dragon, grâce à la fusée Falcon 9 ;

Où regarder le lancement en direct ?

Vous avez à votre disposition deux grands canaux de diffusion pour voir l’évènement en direct. Vous avez d’un côté le site de SpaceX, qui aura son propre flux et sa propre équipe de commentateurs (en anglais). Sinon, vous avez la possibilité de vous rabattre sur la NASA. L’agence spatiale américaine a une chaîne pour le direct. Là aussi, l’évènement sera commenté, toujours en anglais.

Une couverture spéciale est à attendre, dans la mesure où la NASA aura à bord trois de ses astronautes. Le direct est accessible sans quitter cet article, grâce aux vidéos embarquées.

Quand le décollage de la fusée a-t-il lieu ?

Dans un message paru le 6 novembre, le compte Twitter consacré aux rotations d’équipage de la Station spatiale internationale (ISS) indique que le décollage est planifié pour le 14 novembre, à 19h49. Compte tenu de l’important décalage horaire par rapport à la France métropolitaine, le vol surviendra alors qu’il sera 01h49 du matin, le 15 novembre, dans l’Hexagone.

✅ @SpaceX’s Crew Dragon spacecraft for the Crew-1 mission has arrived at @NASAKennedy’s Launch Complex 39A ! Liftoff is targeted for 7:49 p.m. ET Saturday, Nov. 14 : https://t.co/meEg9a0a1z 🚀🇺🇸#LaunchAmerica pic.twitter.com/IHBwcX1fsI — NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) November 6, 2020

Quelle est la mission ?

Il s’agit de la première mission opérationnelle de SpaceX en direction de la Station spatiale internationale avec un équipage. L’entreprise américaine avait déjà réussi à un vol d’essai habité en 2020, afin de qualifier auprès de la NASA sa capacité à opérer de telles missions, forcément très sensibles puisqu’il s’agit de convoyer de rapatrier des astronautes après un séjour de plusieurs mois dans l’espace.

Pour les États-Unis, cela veut dire le retour à une autonomie stratégique dans l’accès à l’espace. Entre 2011 et 2020, les USA avaient l’obligation de passer par la Russie à la suite du retrait de la navette spatiale. À moyen terme, l’Amérique pourra aussi compter sur une autre société américaine Boeing, qui s’efforce d’obtenir la même qualification que SpaceX dans les vols habités.

Cette mission implique quatre astronautes. Dans le détail, on compte trois hommes et une femme ou trois Américains et un Japonais. En théorie, la capsule Crew Dragon peut loger encore trois personnes de plus (ce qui peut être utile par exemple pour évacuer l’ISS en cas de péril imminent). Parmi les quatre passagers, certains ont déjà l’expérience d’un voyage dans l’ISS, voire deux.

Il était prévu que l’équipage quitte la Terre fin octobre. Sauf que des données anormales relevées par la NASA et SpaceX ont incité à reporter la date du tir. Ces écarts, qui ont été observés lors d’une autre mission, provenaient d’une fusée Falcon 9, qui est le type de fusée qui sera utilisé pour la mission habitée. Compte tenu de la sensibilité du vol (il y a des humains à bord), mieux vaut un excès de prudence.

SpaceX a malgré tout une expérience dans les allers-retours entre la Terre et l’ISS. En effet, elle participe depuis 2012 au ravitaillement de l’ISS avec une capsule inhabitée, ce qui lui a donné une expérience considérable pour passer au stade suivant. Quant à la Russie, elle va continuer à occuper certains créneaux pour acheminer des astronautes, dans la mesure où son vaisseau Soyouz, bien qu’ancien, reste opérationnel.

L’an prochain, SpaceX a d’ores et déjà en ligne de mire une nouvelle rotation d’équipage. Là encore, quatre astronautes se trouveront à bord d’une capsule Crew Dragon. On retrouvera les Américains Robert Shane Kimbrough et K. Megan McArthur, le Japonais Akihiko Hoshide, et le Français Thomas Pesquet. Ils suivent tous en ce moment un entraînement pour être parés pour le jour J.

