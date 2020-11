On l'attendait dans la nuit de samedi à dimanche, mais la première vraie mission habitée vers l'ISS de SpaceX est finalement reportée au jour d'après, pour de meilleures conditions météorologiques. Vu qu'il y a quatre humains à bord, la prudence est de mise.

Mieux vaut être trop prudent, que pas assez. Le départ des quatre astronautes vers la Station spatiale internationale (ISS) a été repoussé de 24 heures, a annoncé la NASA le 13 novembre 2020 au soir. Selon son patron, Jim Bridenstine, la décision a été prise à cause de « vents côtiers et d’opérations d’évacuation ».

La mission tant attendue, baptisée Crew 1, aura donc finalement lieu dans la nuit de dimanche au lundi 15 novembre 2020 : pour suivre l’événement en France, il faudra veiller tardivement à 01h27 du matin.

.@NASA and @SpaceX are now targeting Nov. 15 at 7:27 p.m. ET for the Crew-1 mission to the @Space_Station.

Tune in today at 6 p.m. ET for a prelaunch news conference live on NASA TV : https://t.co/YeWrpyMqgd https://t.co/X4cKQBmOKB

— NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) November 13, 2020