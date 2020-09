Les astronautes américains qui seront à bord de l'ISS le jour de l'élection présidentielle américaine pourront exercer leur devoir citoyen : la NASA leur donnera un moyen de voter depuis l'espace.

C’est le 3 novembre qu’aura lieu l’élection présidentielle américaine et celle-ci paraît ne ressembler à aucune autre, tant le pays est divisé. Mais ce suffrage sera marqué aussi par une autre particularité : les astronautes américains qui se trouveront à bord de la Station spatiale internationale (ISS) lors du scrutin seront en mesure de transmettre leur vote, quand bien même ils se trouveront à 400 kilomètres d’altitude.

C’est l’astronaute américaine Shannon Walker, qui doit embarquer fin octobre dans une navette spatiale affrétée par SpaceX, qui a révélé ce projet, au cours d’une conférence de presse le 29 septembre. « Nous avons tous l’intention de voter depuis l’espace », a-t-elle indiqué. Quatre Américains seront dans l’espace le 3 novembre : Kathleen Rubins, Victor Glover, Michael Hopkins et Shannon Walker.

"All of us are planning on voting from space."

Astronaut Shannon Walker explains plans for the Crew-1 @NASA_Astronauts to vote from the @Space_Station : pic.twitter.com/uKod4sluQA

— NASA (@NASA) September 29, 2020