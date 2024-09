Lecture Zen Résumer l'article

Comment voter quand on est astronaute ? La Nasa a prévu le coup en 1997 et, en 2024, cela concernera deux personnes qui ne devaient pas être dans l’espace au moment de l’élection présidentielle américaine.

Pendant une élection, les citoyens et les citoyennes ont le droit — voire le devoir — d’aller voter. Mais, imaginez : vous êtes dans l’espace et vous ne pouvez pas être sur Terre durant le scrutin. C’est la situation qui touche les astronautes américains à bord de l’ISS. Or, dans quelques semaines, les Américains devront choisir entre Kamala Harris et Donald Trump.

À bord de la station spatiale internationale, il n’est pas imaginable d’en descendre, de voter, puis de remonter. Il existe donc une procédure spécifique, mise en place il y a déjà 27 ans par la Nasa. Sauf que cette année, il y a un petit coup de théâtre.

Le droit citoyen des astronautes bloqués est sauvé

Normalement, la procédure démarre avant le départ dans l’espace. Comme les astronautes vivent à Houston la plupart du temps, puisque c’est là qu’ils s’entrainent, ils doivent procéder à leur inscription électorale auprès de l’État du Texas, au greffe du comté concerné. Cette première étape leur permet de demander l’envoi d’un bulletin de vote électronique.

Lors de l’élection, l’État du Texas envoie un bulletin sécurisé — une sorte de PDF avec des cases à cocher — via les canaux de communication de la Nasa. Ce bulletin est uploadé au sein du système informatique interne de l’ISS. Lors du renvoi de ce bulletin, les données sont transmises via un satellite de la Nasa, en direction d’une antenne au sol appelée White Sands Ground Terminal. Puis les données, toujours sécurisées, transitent vers le centre spatial Lyndon B. Johnson avant, enfin, d’arriver auprès du greffe du compté de Houston au Texas.

Cette année, la plupart des astronautes américains à bord de l’ISS vont retourner sur Terre avant le scrutin. Mais il y en a deux qui seront toujours en orbite : Sunita Williams et Butch Wilmore. Cela n’était pas prévu. La situation est inédite, mais n’a pas eu tant que cela d’impact sur leur futur accès au vote. Les deux astronautes ont donné une conférence de presse à ce sujet, le 13 septembre dernier.

Ils ont alors été en mesure de confirmer qu’ils pourront voter. Effectivement, la procédure d’inscription électorale, qui leur permet de recevoir un bulletin électronique, a finalement pu avoir lieu directement depuis la station. « J’ai envoyé ma demande de bulletin de vote aujourd’hui », a confirmé Wilmore. « C’est un rôle très important que nous jouons en tant que citoyens en participant à ces élections, et la NASA nous facilite grandement la tâche. » Ils pourront donc voter par bulletin de vote électronique, à bord de la station spatiale, comme le veut la procédure habituelle.

