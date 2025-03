Lecture Zen Résumer l'article

Dans certains départements français, il était déjà possible d’ajouter l’application carte Vitale sur son smartphone. Depuis ce mardi 18 mars 2025, il est possible de le faire partout grâce à la connexion par l’application France identité.

C’était un but fixé de longue date : apporter la carte Vitale sur le smartphone, pour proposer une alternative au petit rectangle de plastique qu’on glisse dans le portefeuille. Après plusieurs années d’attente, cette dématérialisation se concrétise enfin avec une application mobile dédiée, disponible aussi bien sur Android qu’iOS.

Comme l’a relevé iGénération, cette application carte Vitale est d’ores et déjà activable partout en France, à condition de se servir de l’application France Identité. À ce stade, celle-ci n’est pas (encore ?) en mesure d’inclure la carte Vitale, contrairement au permis de conduire : France Identité agit en tant qu’intermédiaire pour l’activation, afin de vérifier l’identité du propriétaire de smartphone.

Comment activer l’application carte Vitale avec France Identité ?

Téléchargez et installez l’application carte Vitale sur votre téléphone (carte Vitale sur Google Play ; carte Vitale sur l’App Store) ;

Lancez-la puis suivez les étapes (appuyez sur « Commencer », acceptez les conditions générales d’utilisation) ;

Scannez ou saisissez votre numéro de sécurité sociale (il se trouve sur la carte Vitale, au recto) ;

La procédure nécessite de passer beaucoup d’écrans pour la configuration. // Source : Captures d’écran

Identifiez-vous avec la carte nationale d’identité électronique (ce qui nécessite de l’avoir) et l’application France Identité (on présume que vous l’avez déjà configurée) ;

L’application carte Vitale va alors interroger l’application France Identité sur votre téléphone mobile. Une demande de connexion sera proposée, qu’il faudra accepter, comme la transmission de certaines données personnelles ;

Scannez ensuite la face avant de votre carte d’identité avec l’appareil photo de votre téléphone, puis tapez votre code personnel pour vérification ;

Lancez ensuite la lecture sans contact de votre carte d’identité, en la collant au dos du smartphone pour la communication NFC ;

Validez une fois que votre identité a bien été vérifiée en appuyant sur « Continuer ». Ajoutez un code de sécurité et confirmez-le (il servira à verrouiller l’appli) ;

L’application carte Vitale est désormais activée sur votre portable.

Vraiment beaucoup d’étapes. // Source : Captures d’écran

Il n’y a pas d’obligation d’utiliser l’application pour ses démarches de santé — on peut tout à fait continuer à se servir la carte plastifiée. C’est d’ailleurs une préconisation d’organismes comme la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), pour éviter toute fracture numérique avec des personnes peu ou pas à l’aise avec l’outil informatique.

Pour l’heure sous la forme d’une application dédiée, la carte Vitale pourrait un jour rejoindre l’application France Identité. De cette façon, cette dernière servirait de hub dématérialisé aux grands documents — pièces d’identité et papiers officiels. Autre piste qui a aussi été évoquée, avant d’être délaissée : fusionner la carte d’identité et la carte Vitale.

Et si on n’a pas l’application France identité ?

Si l’application France Identité est un point de passage nécessaire pour avoir la carte Vitale sur son téléphone, quelques départements en France peuvent passer outre. Actuellement, 23 départements sont éligibles, dans le cadre de tests débutés en 2024. Il est prévu d’élargir cette liste à l’ensemble des territoires d’ici la fin de l’année 2025.

Ain (01)

Allier (03)

Alpes-de-Haute-Provence (04)

Alpes-Maritimes (06)

Ardèche (07)

Bas-Rhin (67)

Bouches-du-Rhône (13)

Cantal (15)

Drome (26)

Hautes-Alpes (05)

Haute-Loire (43)

Haute-Savoie (74)

Isère (38)

Loire (42)

Loire-Atlantique (44)

Puy-de-Dôme (63)

Rhône (69)

Saône-et-Loire (71)

Sarthe (72)

Savoie (73)

Seine-Maritime (76)

Var (83)

Vaucluse (84)

Une mise en garde finale : il est préférable de conserver encore un moment la carte Vitale sous sa forme plastique, dans son portefeuille. L’application, bien qu’elle soit de plus en plus accessible, ne garantit pas une prise en charge chez tous les professionnels de santé et dans toutes les pharmacies, malgré la relative simplicité de la manœuvre (un scan de code QR). Dans quelques années, il devrait être possible d’aller chez le médecin avec un simple smartphone.

Pourquoi lancer une e-carte d’assurance maladie ?

Le ministère de la Santé justifie cette orientation par une réalité sociologique : une large majorité de la population a un smartphone et une bonne partie de sa vie quotidienne est pilotée par cet appareil. Mails, comptes en banque, démarches administratives, achats, etc. Pas question cependant de délaisser la carte plastifiée, pour des raisons d’accessibilité.

Malgré tout, l’application « est destinée à devenir l’outil d’identification et d’authentification des patients dans le système de santé ». Pour qu’elle soit adoptée, il faut que les professionnels de santé et les pharmacies se mettent à la page, afin de pouvoir gérer la lecture du code QR que l’appli affiche à l’écran.

L’enregistrement d’une carte Vitale dans l’application. // Source : Numerama

Quelles sont les données collectées par l’app Carte Vitale ?

La carte vitale dématérialisée contient les informations suivantes :

Des données d’identification du titulaire, y compris le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques,

La photographie du titulaire en couleur, de face, tête nue, récente et parfaitement ressemblante,

Au moins une adresse postale ou électronique du titulaire,

Des données techniques permettant d’assurer la mise en œuvre des fonctions de signature électronique, de protéger l’accès aux informations de la carte et d’authentifier la carte en tant que carte d’assurance maladie et d’identifier son titulaire.

L’application mobile de la carte Vitale est-elle obligatoire ?

Non. Comme pour la carte d’identité et le permis de conduire, l’Assurance Maladie parle d’une cohabitation entre une version physique et une version numérique. Il s’agit d’une alternative dématérialisée, semblable à ce que l’on peut voir dans les transports (des tickets en papier côtoient des pass et des titres de transport numérisés).

Cette coexistence permet d’éviter de mettre sur la touche des personnes qui n’ont pas de smartphone (plus d’une personne sur dix, selon le baromètre 2021 du numérique mené par le Crédoc, bien que cette proportion recule année après année). Elles ne pourraient donc pas télécharger l’app sur un iPhone ou un smartphone Android.

L’arrivée de l’application tient compte d’une évolution des pratiques : une large partie de la population a un smartphone. // Source : Montage par Nino Barbey pour Numerama

À beaucoup plus long terme, l’existence de la carte Vitale sous la forme d’un petit rectangle de plastique se posera peut-être. Cependant, en raison des difficultés d’une partie de la population avec le numérique — l’illectronisme touche quelques millions de personnes, à divers degrés –, le maintien d’une version physique devrait s’avérer indispensable.

Quid d’une carte Vitale biométrique (et d’une application de carte Vitale biométrique) ?

Tout comme les passeports et les nouvelles cartes nationales d’identité, la carte Vitale pourrait un jour avoir un module permettant de stocker des données biométriques. C’est-à-dire, des caractéristiques physiques du ou de la propriétaire de la carte — comme une photo numérisée de la personne et certaines empreintes digitales de ses doigts.

Dans le cadre de cette future application, il est prévu de comparer la photographie du justificatif d’identité du titulaire à une prise de vue prise par son smartphone. Les deux clichés sont alors comparés à travers des gabarits biométriques. Ceux-ci doivent ensuite être supprimés au plus tard 96 heures après l’activation de l’application carte Vitale.

Le sujet de la carte Vitale biométrique est revenu durant l’été 2022 avec la loi de finances rectificative pour 2022. Dans celle-ci, les parlementaires ont obtenu la mise en place d’une ligne de crédit de 20 millions d’euros pour permettre la mise en place d’un système de carte Vitale biométrique. Un chantier qui pourrait finir par croiser celui de l’application mobile, à terme.

Une future évolution de la carte et de l’application carte Vitale pourrait intégrer des données biométriques, comme les empreintes digitales. // Source : LL Twistiti

L’application mobile telle qu’elle est envisagée actuellement ne prévoit pas d’inclure des données biométriques hormis la photo du ou de la titulaire (comme celle que l’on trouve au recto des cartes). Il n’est pas question de rajouter des empreintes digitales. Mais, en cas d’arrivée d’une carte Vitale biométrique, cela pourrait finir par s’imposer.

Portée par les sénateurs de droite, cette perspective est justifiée par une fraude qui serait considérable : « en choisissant l’estimation la plus basse de cartes Vtale surnuméraires en circulation, soit 2 millions de cartes, il peut être estimé que la fraude pourrait atteindre jusqu’à 6 milliards d’euros ». La fourchette haute atteindrait même 5,3 millions de cartes.

Ces évaluations sont toutefois très largement décriées. Comme l’a fait remarquer cet été le journaliste Vincent Granier spécialisé sur les sujets de santé, l’ampleur de cette fraude « n’a jamais été démontrée » et n’est que « très peu documentée ». Il y aurait bien moins de cartes Vitales surnuméraires — et le chiffre de 6 milliards de fraudes est jugé fantaisiste.

