L'Agence spatiale européenne vous lance un défi : trouver les trois astéroïdes qui se cachent dans des images de l'un de ses télescopes. Il faut chercher des points qui ont l'air de « sautiller ».

Les astéroïdes font régulièrement l’actualité, lorsqu’ils passent dans le voisinage terrestre sans pour autant représenter un danger pour l’humanité. Ceci ferait presque oublier que la présence de ces objets est avant tout une aubaine scientifique, pour les observer et les étudier. Ces petits corps rocheux permettent de retracer l’histoire primitive de notre système solaire.

Le 4 septembre 2020, l’Agence spatiale européenne (ESA) a lancé un défi aux internautes : trouver les trois astéroïdes (et non quatre, comme l’ESA l’a au départ annoncé par erreur) qui se déplacent dans des images capturées par l’un de ses télescopes. Pour vous lancer dans cette quête, vous pouvez télécharger un GIF de l’animation en haute résolution sur le site de l’ESA.

Oh dear. Serious correction needed : there are in fact just three asteroids to find in this animation, not four🥺

Sincere apologies for the time spent looking for an illusive fourth object – you will never get that back⌛️#AsteroidApologies☄️ https://t.co/bObFpn0jYY

— ESA Operations (@esaoperations) September 7, 2020