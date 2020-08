Un astéroïde va passer dans le voisinage de la Terre le [insérer une nouvelle date]. Mais il ne représente pas une menace. Avec cet article, Numerama souhaite montrer combien certaines informations erronées sont redondantes dans l'espace médiatique — et combien cette désinformation est aussi inutile que potentiellement néfaste pour les lecteurs et lectrices.

Non, un astéroïde ne va pas s’écraser sur Terre le [insérer une nouvelle date]. Ce texte à trou que nous publions aujourd’hui sur Numerama peut prêter à sourire, mais il montre en réalité combien la couverture médiatique de certains événements astronomiques est défaillante.

« Un astéroïde pourrait s’écraser sur Terre la veille de l’élection américaine », « Un astéroïde pourrait frapper les États-Unis… un jour avant les élections » : vous n’êtes probablement pas passé à côté des titres alarmistes, d’articles publiés fin août 2020, anticipant une rencontre fantasmée entre la Terre et un astéroïde le [insérer une nouvelle date].

Pourtant, il n’y a absolument pas lieu de s’inquiéter, comme l’a souligné la Nasa : ce petit objet, nommé [insérer le nom de l’objet], qui doit effectivement survoler la Terre ne représente en aucun cas une menace.

L’animation suivante permet de voir la trajectoire que devrait suivre [insérer le nom de l’objet] lors de son passage dans les environs de la Terre le [insérer une nouvelle date]. La Terre est représentée en bleu, la Lune apparaît en jaune et la trajectoire de l’astéroïde est en rose.

L’objet a été identifié pour la première fois en novembre 2018. Le 2 novembre 2020, il devrait donc passer au maximum à une distance de 0,025 unité astronomique de la Terre, soit à environ 3,7 millions de kilomètres. 2018VP1 n’est pas considéré comme un objet potentiellement dangereux car les objets qui entrent dans cette catégorie ont un diamètre d’au moins 150 mètres.

« L’astéroïde 2018VP1 est très petit, approximativement 6,5 pieds [ndlr : 2 mètres] et ne représente aucune menace pour la Terre. Il a actuellement 0,41 % de chances de pénétrer dans l’atmosphère de notre planète, mais s’il le faisait, il se désintègrerait en raison de sa taille extrêmement petite », résume l’agence spatiale.

— NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) August 23, 2020