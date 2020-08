Ce samedi 29 août 2020, la Lune est toute proche de Saturne et de Jupiter dans le ciel. Voici comment profiter de cette jolie conjonction, si la météo ne perturbe pas l'observation.

Le mois se termine avec une dernière opportunité d’observer le ciel : la Lune doit s’approcher de Saturne et Jupiter ce samedi 29 août 2020 au soir. Voici quelques conseils pour admirer cette conjonction.

Cette semaine, Jupiter et Saturne font leur apparition à partir de 20h50, dans la constellation du Sagittaire. La Lune, elle, est déjà levée depuis 19h ce samedi. La conjonction survient quelques jours avant la pleine lune : ce samedi, la face visible de l’astre est éclairée à 89 %.

Jupiter et Saturne restent visibles à l’œil nu quelques heures : Jupiter disparait vers 2h (le 30 août) et Saturne vers 2h50. En début de nuit, Saturne est à chercher juste au-dessus de la Lune, tandis que Jupiter se trouve à droite de sa célèbre voisine à anneaux. Au cours de la nuit, les astres se déplacent sur la voute céleste, donnant l’impression de bouger vers la droite et vers le bas par rapport à la Lune.

Prochain trio : dans un mois

Si la météo n’est pas trop capricieuse, cette conjonction doit être visible sans instrument, avec vos yeux seulement. Dans l’idéal, optez pour un lieu d’observation le plus épargné possible de la pollution lumineuse.

Si vous manquez ce rapprochement, sachez qu’une nouvelle occasion doit se présenter dans un mois, les 24 et 25 septembre : à nouveau, Jupiter et Saturne rendront visite à la Lune.

