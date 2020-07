C/2020 F3, surnommée comète NEOWISE, est actuellement visible à l'œil nu. Comment la trouver dans le ciel ? Quand les chances de la voir sont-elles les meilleures ?

Déjà photographiée à maintes reprises, la comète C/2020 F3 (NEOWISE) est visible à l’œil nu. L’objet céleste, qui a été découvert au mois de mars 2020, est actuellement à une magnitude observée de 1,6, ce qui le rend perceptible par nos yeux. Comment faire pour l’observer dans les jours qui viennent ?

La visibilité de cette comète est réjouissante, car la comète NEOWISE tient davantage ses promesses que les précédentes comètes SWAN et ATLAS — SWAN était difficile à voir, tandis qu’ATLAS s’était désintégrée.

Vers où chercher la comète NEOWISE ?

« Elle est visible vers le Nord-Est dans la direction de la constellation du Cocher », explique à Numerama Lucie Maquet, astronome à l’observatoire de Paris. Il s’agit de la direction dans laquelle « le Soleil se lève », complète Eric Chariot, président de la Société astronomique de Bourgogne.

C/2020 F3 (NEOWISE) est visible au-dessus de l’horizon à l’Est de la Grande Ourse, que l’on reconnait à sa forme de « casserole ». Vénus peut aussi servir de repère vers la comète : la planète, très brillante, se trouve à l’Est de la comète (autrement dit, il faut chercher la comète à l’Ouest de Vénus). « Le mieux est de s’équiper d’une petite paire de jumelles pour l’observer, même si elle est visible à l’oeil nu », recommande Lucie Maquet.

Quand la voir ?

Actuellement (8 juillet 2020), la comète est visible vers 4-5h du matin. Cela correspond environ à 1h avant le lever du Soleil. Pour l’instant, l’observation de l’objet « est un compromis, estime Eric Chariot. En ce moment, elle est très brillante le matin, mais elle reste noyée dans les lueurs de l’aube. » C’est actuellement que la comète est la plus brillante, sa luminosité devrait aller en diminuant au cours du mois de juillet.

Les heures favorables à son observations vont changer au cours du mois. « Au fur et à mesure de sa progression, elle va devenir circumpolaire et sera donc visible toute la nuit à partir du 10 juillet environ, suivant les latitudes », décrit Lucie Maquet.

« Le mieux sera de l’observer le soir à partir du 14 juillet vers le Nord-Ouest vers 23h », conseille Eric Chariot. Après cette date, la comète se trouvera de plus en plus haut dans le ciel, soir après soir. Elle sera donc « mieux dégagée des lueurs du crépuscule, mais sa luminosité baissera. On pourra tout de même en profiter pour le reste du mois », résume-t-il.

Des outils pour faciliter l’observation

L’observation de la comète peut être facilitée par des outils, comme Heavens-Above : sur cette page, il est possible de suivre la position de la comète dans le ciel, et même son orbite dans le système solaire. Pour avoir des données les plus précises possible, il faut préalablement penser à renseigner sa localisation dans l’encadré en haut à droite de la page.

La position de la comète sur la voûte céleste peut aussi être suivie sur The Sky Live (en tapant son nom exact dans la barre de recherche, « Comet C/2020 F3 (NEOWISE) », car d’autres comètes sont nommées NEOWISE).

Photographier la comète devrait demander quelques préparatifs. Selon Eric Chariot, « il faut de toute façon être sur pied, avec un temps de pose pas trop important pour ne pas noyer le fond de ciel de lumière ».

Le 23 juillet prochain, la comète se trouvera au plus près de notre planète. C/2020 F3 (NEOWISE) est déjà passée au plus près du Soleil en début de mois, sans se fragmenter.

Crédit photo de la une : Flickr/CC/György Soponyai (photo recadrée)