C/2020 F3 (NEOWISE) est une belle comète actuellement visible à l'œil nu. Depuis la France ou d'autres pays, l'objet est photographié. Voici les plus belles images qui ont été capturées en ce début du mois de juillet.

La comète NEOWISE est sous le feu des projecteurs. L’objet, visible à l’œil nu, est immortalisé par de nombreux astronomes et photographes. La comète, qui a été découverte en mars dernier, a pour dernière magnitude observée 1,9 — il faut savoir que plus un objet est brillant, plus sa magnitude est faible, et que la magnitude limite de l’œil nu est de 6.

Tandis qu’elle se rapproche de la Terre, la comète C/2020 F3 (NEOWISE) offre un beau spectacle. Elle devrait être au plus près de nous le 23 juillet.

Vue depuis la France

Son lever au-dessus de Paris a ainsi été imagé le 7 juillet 2020, depuis le Bois de Vincennes. On distingue nettement la queue poussiéreuse de l’objet dans le ciel.

Sur cette autre image, qui a été prise en plein Paris, on voit nettement la comète dans le ciel, à l’aube.

Comet #NEOWISE is visible with the naked eye even from #Paris ! This morning with a compact camera RX100. pic.twitter.com/ThciYY3JTF — Skywalker (@JLucDauvergne) July 7, 2020

Depuis Nantes, la comète a été photographiée dans un superbe panorama, en fin de nuit le 7 juillet. Dans cette image, C/2020 F3 (NEOWISE) est accompagnée de Vénus, de Saturne, de Jupiter et de la Lune.

Pour plus de précisions 😉 pic.twitter.com/pXGAgbr89f — YannC (@YannCPhoto) July 7, 2020

L’objet céleste a également été imagé depuis l’Observatoire du Pic du Midi, toujours le 7 juillet.

Première nuit post-confinement au Pic du Midi avec une petite "nouvelle" dans le ciel. 🤩 pic.twitter.com/OHs4uqXFYz — Frédéric Pitout 💫 (@FredPitout) July 7, 2020

Ici, la comète a été photographiée alors qu’un avion passait dans la même zone du ciel qu’elle, offrant le spectacle d’un croisement improbable entre la queue poussiéreuse de C/2020 F3 (NEOWISE) et la trainée apparaissant derrière l’avion.

La #comète C/2020 F3 #Neowise ce matin (4h55) avec un avion qui passe pile au bon endroit. La trainée de condensation est légèrement teintée par l'aube. 📷à 560mm sur plein format.

HQ : https://t.co/r76T4jVAPO pic.twitter.com/QDNQ0GsplA — Christian Carmona (@CCChrispic) July 7, 2020

Vue depuis l’étranger

Le site Astronomy Picture of the Day (Apod), hébergé par la Nasa et l’université technologique du Michigan, publie chaque jour une image différente du cosmos ou du ciel. L’édition du 7 juillet est consacrée à la comète NEOWISE, aperçue au-dessus du Liban.

C/2020 F3 NEOWISE a aussi été vue depuis le nord de l’Angleterre, dans le Yorkshire, ce 6 juillet au matin. L’objet semble danser au-dessus des nuages.

La comète a également fait son apparition dans le ciel de Rome le 7 juillet. La Station spatiale internationale figure également sur le cliché.

Comet #C2020F3 #NEOWISE is so bright we could have a terrific imaging session from Rome this morning, with the comet hanging above the legendary monuments of the City. The @Space_Station joined the show ! #NASA @NASA @esa @ESA_Italia -> https://t.co/CiHnUR2Jed pic.twitter.com/VjzmNRDwhq — Virtual Telescope (@VirtualTelescop) July 7, 2020

Pour continuer à voir de superbes images de la comète, vous pouvez faire un tour sur le compte Twitter @c2020f3. En plus de retweeter régulièrement les clichés de l’objet, le compte informe (en anglais) sur la visibilité de C/2020 F3 (NEOWISE) ainsi que sa distance avec la Terre. Aux dernières nouvelles, la comète est à 153 120 417 kilomètres de nous.

I am VISIBLE to the naked eye ! I am 153,120,417 km away from Earth and my current magnitude is 1.7. You can spot me near the Auriga constellation.

Please retweet and spread the word !#comet #cometc2020f3 #cometNEOWISE #C2020F3 #FollowTheComet — Comet NEOWISE (@c2020f3) July 7, 2020

Crédit photo de la une : Flickr/CC/Petr Hykš (photo recadrée)