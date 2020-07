La planète Mars va accompagner la Lune dans la nuit du 11 au 12 juillet 2020. Les deux astres se lèveront ensemble et le spectacle sera encore visible très tôt le dimanche matin, si la météo ne gêne pas l'observation.

Un nouvel événement astronomique est attendu dans la nuit du 11 au 12 juillet 2020. Contrairement à l’éclipse de Lune en début de mois, il sera bel et bien visible (si les nuages ne s’en mêlent pas) : il s’agit d’une conjonction entre la Lune et Mars.

Les deux astres vont se lever ensemble dans la nuit, à partir de 1h du matin. C’est la Lune qui apparaitra la première, avec un lever prévu exactement à minuit et 59 minutes. Mars, de son côté, devient visible à partir de 1h40 environ.

Mars au-dessus qu’une demi-Lune

Mars se lève juste au-dessus de la Lune, dont la moitié du disque sera illuminé. Au cours de la nuit, la planète devrait se décaler peu à peu vers la droite. On reconnait Mars à son éclat rougeâtre orangé caractéristique.

Mars et la Lune se rencontrent dans la constellation de la Baleine, la quatrième plus grande du ciel (mais qui possède peu d’étoiles très lumineuses). La planète rouge devrait disparaitre du ciel vers 5h40, avant le lever du Soleil prévu pour 6h02 ce dimanche.

Si jamais vous manquez l’événement, sachez que la Lune et Mars se retrouveront à nouveau le dimanche 9 août dans le ciel, en fin de nuit. Et tout au long du mois de juillet, le ciel réserve d’autres occasions d’admirer les astres : la Lune et Vénus seront toutes proches l’une de l’autre le 17 juillet.