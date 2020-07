La troisième éclipse de Lune par la pénombre de 2020 est prévue pour ce dimanche 5 juillet. Il ne faut pas s'attendre à un spectacle inoubliable : ce type d'éclipse est imperceptible.

Une nouvelle éclipse de Lune est annoncée ce dimanche 5 juillet 2020, tout juste un mois après celle survenue en juin. Le maximum de cette éclipse est prévu pour 6h30 (heure française, 4h30 UTC), comme l’indique l’Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE). Comme en juin, il faut cependant garder à l’esprit qu’il s’agit d’une éclipse par la pénombre.

Le détail a son importance, car « les éclipses de Lune par la pénombre n’ont rien de spectaculaire, la perte de luminosité de la Lune dans la pénombre de la Terre est trop faible pour être décelable à l’œil nu », résume l’IMCCE. Le seul spectacle que l’on peut donc contempler ce jour-là est celui, ordinaire, d’une pleine Lune (sauf si elle est dissimulée par les nuages).

Cette éclipse fait partie d’une série de 4 éclipses par la pénombre qui ont lieu en 2020. La prochaine, qui sera aussi la dernière, aura lieu le 30 novembre. Avec 2 éclipses de Soleil cette année, 2020 est riche en éclipses : il y en a 6 au total.

L’éclipse est « observable » depuis la France, qui se trouve dans la zone de visibilité de l’entrée dans la pénombre. L’entrée dans la pénombre est prévue à 5h07 (3h07 UTC). Lors de la sortie de la pénombre, la Lune sera déjà couchée : ce matin-là, elle se couche à 5h48.

L’IMCCE précise que l’éclipse a lieu 5 jours après le passage de la Lune à son périgée (le point de son orbite le plus proche de la Terre) et 7 jours avant son apogée (le point de son orbite le plus éloigné de la Terre). Par conséquent, « le diamètre apparent de la pleine Lune est donc moyen ».

Quelle est la différence entre l’ombre et la pénombre ?

Le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés dans cet ordre. Quand l’alignement est parfait, la Lune passe dans l’ombre de la Terre. Que se passe-t-il quand la Lune passe dans la pénombre ? Le cône de pénombre entoure le cône d’ombre, comme on le voit bien sur l’image ci-dessus. Dans cette zone, seule une partie du disque solaire est visible.

La Lune reçoit donc moins de lumière du Soleil, mais elle n’est pas pour autant complètement éclipsée. Si l’on voyait l’événement depuis la Lune, on observerait que la Terre ne dissimule qu’une partie du Soleil. Vue de la Terre, la Lune continue bien à être illuminée par le Soleil. Quant à la baisse de luminosité qui survient, elle est imperceptible pour un observateur ou une observatrice.

Regardez plutôt Jupiter proche de la Lune, le soir

Inutile, donc, de chercher à voir une éclipse ce dimanche matin. Par contre, il y a un autre événement bien observable ce jour-là, qui implique la Lune. Une conjonction avec la planète Jupiter est au programme, le soir.

Ce dimanche soir, Le Soleil se couche à 21h54. La Lune, elle, se lève à 22h34. Au cours de la semaine, Jupiter fait son apparition vers 23h20. La planète est à chercher juste au-dessus de la Lune, légèrement sur sa gauche. Au cours de la nuit, Jupiter se déplace sur la droite. La planète devrait cesser d’être visible vers 5h50, le lendemain, lundi 6 juillet. La Lune se couche à 6h51.

Crédit photo de la une : Pixabay