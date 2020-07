C/2020 F3 NEOWISE est actuellement visible à l'œil nu. L'objet a été photographié à plusieurs reprises. Que sait-on de cette comète qui semble à la hauteur de ses promesses ?

Une belle comète est actuellement visible à l’œil nu. Plusieurs observateurs du ciel ont déjà photographié l’objet, baptisé C/2020 F3 NEOWISE ou comète NEOWISE. La comète, découverte le 27 mars dernier, est nommée en référence au télescope qui a permis sa détection.

Guillaume Cannat, auteur du Guide du ciel, est ainsi parvenu à photographier l’objet les 5 et 6 juillet, depuis les Cévennes dans le Massif central. La visibilité de la comète est une bonne nouvelle : contrairement aux précédentes comètes SWAN et ATLAS, la comète NEOWISE paraît être à la hauteur des attentes. Alors qu’elle promettait d’être visible à l’œil nu, ATLAS s’est désintégrée en plus d’une douzaine de fragments. Quant à SWAN, son observation depuis nos latitudes n’était pas évidente, car elle est restée basse sur l’horizon.

Conditions météorologiques plus délicates ce matin dans les Cévennes (cirrus et brouillard), mais la comète NEOWISE était bien visible à l’œil nu, naturellement un peu moins brillante que sur cette image prise avec un téléobjectif de 135 [email protected] (pose de 5 sec à 640 ISO). pic.twitter.com/y4XvQ3cdhs — Guillaume Cannat (@GuillaumeCannat) July 6, 2020

Elle est déjà passée au périhélie

La comète NEOWISE se lève actuellement aux alentours de 3h40 et se couche vers 22h40. Son observation est à privilégier en début et fin de nuit, recommande Ciel et Espace. Sa magnitude observée est estimée à 2. La magnitude apparente permet d’estimer la visibilité d’un objet céleste. Plus un objet est brillant, plus sa magnitude est faible (voire négative, comme celle de la Pleine Lune estimée à -12,6). La magnitude limite de l’œil nu est de 6.

C/2020 F3 NEOWISE se trouve actuellement à plus de 157 millions de kilomètres de la Terre. Elle devrait se trouver au plus proche de notre planète vers le 23 juillet : elle sera alors à une distance de plus de 103 millions de kilomètres. La comète est déjà passée au périhélie (le point de sa trajectoire le plus proche du Soleil), le 3 juillet, sans se fragmenter. Le lendemain, l’objet a d’ailleurs été pris en photo depuis la Station spatiale internationale par le cosmonaute Ivan Vagner, qui a publié le cliché sur Twitter.

Comment la trouver ?

Pour suivre la position de la comète au fil des jours, plusieurs ressources sont utilisables. Le site Heavens Above indique la position de l’objet dans le ciel, sur cette page (pensez à renseigner votre localisation dans l’encadré en haut à droite du site), ainsi que sa position dans le système solaire. The Sky Live fournit aussi un planétarium virtuel, dans lequel il est possible de rechercher C/2020 F3 NEOWISE pour voir sa position dans le ciel.

En ce moment, la comète est dans la constellation du Taureau. Par chance, un astre brillant s’y trouve également : il s’agit de la planète Vénus, qui peut aisément servir de repère. La comète est en train de se déplacer en direction de la Grande Ourse. Pour la trouver, n’hésitez pas à vous munir de jumelles et privilégiez autant que possible un horizon bien dégagé et un lieu sans pollution lumineuse.

Crédit photo de la une : Flickr/CC/Hypatia Alexandria (photo recadrée)