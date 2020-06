La Nasa et SpaceX partagent de nombreuses photographies prises lors de la mission Crew Demo 2, qui consistait à envoyer deux astronautes à bord de l'ISS grâce la fusée Falcon 9. Des clichés parfois saisissants.

Mission accomplie pour SpaceX. L’entreprise américaine a réussi fin mai à envoyer deux astronautes à bord de la Station spatiale internationale, grâce à une fusée Falcon 9 et une capsule Crew Dragon. La mission, partie de Floride le 30 mai, s’est conclue le lendemain avec l’amarrage du vaisseau à l’ISS, après dix-neuf heures passées en orbite et une série de manœuvres pour réussir le rendez-vous spatial.

Les deux Américains, Robert Behnken et Douglas Hurley, doivent rester à bord (jusqu’à une date encore indéterminée) en compagnie des cosmonautes russes Anatoli Ivanichine et Ivan Vagner, et de leur compatriote Christopher J. Cassidy. Ensuite, les deux hommes rentreront sur Terre avec la capsule spatiale, qui finira sa course dans l’océan Atlantique. Cette rentrée atmosphérique constituera le point final de l’opération.

SpaceX et la Nasa publient des photos du vol habité vers l’ISS

En attendant cette dernière phase de l’ultime test de SpaceX, qui lui permettra ensuite de passer aux missions opérationnelles avec des équipages plus nombreux (et probablement avec Thomas Pesquet aussi, car l’intéressé doit retourner sur l’ISS en 2021), l’entreprise américaine comme la Nasa ont partagé ces derniers jours des clichés immortalisant cette journée.

Sur Flickr, SpaceX a mis en ligne une vingtaine de photographies, avec pour intitulé « Crew Demo-2 Mission », tandis que l’agence spatiale américaine a ouvert un album dédié (« SpaceX Demo-2 ») contenant pas loin de 300 éléments à visionner. Si toutes les photos ne vous intéresseront pas nécessairement, certaines particulièrement réussies valent le coup d’œil. Nous vous en avons sélectionné certaines ci-dessous :

Crédit photo de la une : SpaceX et Nasa