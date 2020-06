La capsule Crew Dragon de SpaceX, qui transportait à son bord les astronautes Robert Behnken et Douglas Hurley, s'est amarrée correctement à l'ISS le 31 mai 2020. Voici comment revoir cette arrivée historique.

Il était 16h29 ce dimanche 31 mai 2020, lorsque la capsule Crew Dragon de SpaceX s’est amarrée correctement à la Station spatiale internationale (ISS). Après un décollage réussi samedi depuis le centre spatial Kennedy en Floride, à bord d’une fusée Falcon 9, l’équipage de la capsule est arrivé à destination.

Si vous avez loupé la retransmission en direct de cet amarrage, vous pouvez le revoir en intégralité ci-dessous.

Après un report du décollage, initialement prévu le mercredi 27 mai, la mission s’est déroulé, jusqu’à présent, sans accroc. Les astronautes Robert Behnken et Douglas Hurley ont rejoindre l’ISS après un vol de 19 heures. Ils s’y sont amarrés correctement. Pour la première fois, un vaisseau spatial privé a effectué le transports d’astronautes vers ce laboratoire en orbite autour de la Terre.

La suite de la vidéo montre les préparatifs nécessaires à bord de la station, afin d’accueillir les astronautes. L’ouverture de l’écoutille a eu lieu à 19h02 (heure française) et les astronautes ont pu entrer dans l’ISS pour rejoindre le reste de l’équipage de la station, composé des astronautes Chris Cassidy (Nasa), Anatoly Ivanishin et Ivan Vagner (Roscosmos).

This is the first time in human history @NASA_Astronauts have entered the @Space_Station from a commercially-made spacecraft. @AstroBehnken and @Astro_Doug have finally arrived to the orbiting laboratory in @SpaceX's Dragon Endeavour spacecraft. pic.twitter.com/3t9Ogtpik4

— NASA (@NASA) May 31, 2020