SpaceIL n'ira pas sur la Lune lors de sa prochaine mission, contrairement à ce qui avait été annoncé. La société le justifie en disant que ce challenge n'est pas suffisant. Sa sonde Beresheet s'était écrasée sur l'astre en avril.

« Cette fois, nous n’irons pas sur la Lune » : après l’échec de sa mission lunaire Beresheet en avril, SpaceIL décide finalement de viser un nouvel objectif. Le 25 juin 2019, la société à but non lucratif israélienne a annoncé qu’elle n’irait pas sur le satellite naturel de la Terre lors de sa prochaine mission.

« Le voyage de Beresheet vers la Lune a déjà été accueilli comme un voyage réussi et record. Nous allons plutôt poursuivre un autre objectif significatif pour Beresheet 2.0. Plus de détails à venir », écrit SpaceIL dans un tweet.

This time, we will not go to the moon. Beresheet's journey to the Moon was already received as a successful, record-breaking journey. Instead we will seek out another, significant objective for Beresheet 2.0. More details to follow… pic.twitter.com/W8absyxT1Y

