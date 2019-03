Washington ne veut pas attendre 2028 pour que l'Amérique retourne sur la Lune. La Maison-Blanche exige que cela soit accompli d'ici 2024. À la NASA de trouver une solution.

L’on connaissait depuis un certain temps le souhait de la NASA de retourner sur la Lune. Ce cap a été rappelé en novembre 2018, lors des soixante ans de l’agence spatiale américaine. L’on savait aussi son désir d’y revenir vite, en tout cas plus tôt qu’on ne le pense. Mais l’on n’imaginait pas que ses plans allaient être bousculés par la Maison-Blanche pour lui demander d’accélérer encore le rythme.

C’est pourtant ce qu’il s’est produit le 26 mars, lors d’une réunion du Conseil national de l’espace à laquelle participait Mike Pence, le vice-président des États-Unis. Oubliez le précédent programme qui prévoyait de mettre sur orbite lunaire des astronautes à partir de 2023, puis de les faire alunir à la fin de la prochaine décennie : maintenant, il est question de tout boucler d’ici 2024.

Dans cinq ans, donc.

« Notre administration et les États-Unis ont pour politique affichée de ramener les astronautes sur la Lune au cours des cinq prochaines années », a lancé Mike Pence, qui préside ce Conseil de l’espace — un organe rattaché au Bureau exécutif du président. « Nous avons la technologie pour retourner sur la Lune et renouveler le leadership américain dans l’exploration spatiale humaine », a-t-il ajouté.

Pourquoi vouloir aller aussi vite ? Il semble que plusieurs facteurs entrent en ligne de compte.

L’envie de faire briller les États-Unis à l’international, de rappeler que les USA sont toujours les pionniers : « l’Amérique étonnera une fois de plus le monde avec les sommets que nous atteignons, les merveilles que nous réalisons et nous serons à nouveau les leaders mondiaux de l’exploration spatiale humaine », a ainsi plastronné Mike Pence dans son discours.

