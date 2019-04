Depuis le crash de son atterrisseur Beresheet sur la Lune, la société SpaceIL enquête sur l'origine de l'accident. Selon les premiers résultats, une erreur humaine pourrait être en cause.

Le crash de l’atterrisseur israélien Beresheet aurait-il été causé par une erreur humaine ? C’est ce que semble indiquer les premiers résultats de l’enquête de SpaceIL. Un tweet publié par la firme le 17 avril donne quelques détails sur l’accident : « Il semblerait que, pendant la procédure d’atterrissage, une commande ait été entrée. Elle aurait lancé une réaction en chaîne qui aurait causé l’arrêt du moteur principal avant d’empêcher ce dernier de redémarrer. »

Here are the findings of the preliminary investigation of #Beresheet’s landing maneuver : ⁰It appears that during the landing process a command was entered that led to a chain reaction, which caused the main engine to switch off and prevented it from being reactivated.

