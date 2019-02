SpaceX a bouclé un premier essai de la nouvelle version de son moteur-fusée, le Raptor.

Hasard du calendrier, ArianeGroup n’était pas la seule société à avoir prévu de tester ses moyens de propulsion spatiaux en ce début d’année, avec un allumage du propulseur P120C. De l’autre côté de l’Atlantique, SpaceX avait aussi planifié un essai de mise à feu très important pour la suite de ses activités. Ici, il s’agissait pour l’entreprise américaine d’éprouver son nouveau moteur-fusée, le Raptor.

Certes, celui-ci n’est pas vraiment nouveau. Cela fait bien longtemps que le projet Raptor a commencé. Les premières mentions de l’engin apparaissent en 2009 et c’est en 2016 qu’il est activé expérimentalement. Sauf que depuis, ce système de propulsion a radicalement évalué, selon les explications d’Elon Musk, le fondateur de SpaceX, de manière à pouvoir suivre les ambitions du groupe.

First firing of Starship Raptor flight engine ! So proud of great work by @SpaceX team ! ! pic.twitter.com/S6aT7Jih4S

— Elon Musk (@elonmusk) February 4, 2019