Harvard a lancé une étude visant à expliquer l'importance de la musique chez l'Homme.

« Pourquoi la musique est-elle si importante pour nous ? » Telle est la question que se pose le département de psychologie de l’université de Harvard, aux États-Unis. Avec son étude, The Music Lab, une trentaine de participants (chercheurs, musiciens et bébés inclus) offrent une autre vision de la musique que vous pensez connaître.

L’université a principalement axé ses recherches autour d’expériences sur des enfants en bas âge (entre deux et douze mois), mais s’élargit désormais au grand public avec quatre tests disponibles en ligne que vous pouvez tenter de faire. Deux d’entre eux mesurent les performances de votre oreille et votre capacité à écouter : le Tone-deafness game et le Synthesizer game. Chacun vous met au défi d’analyser et de reconnaître des sons. Le premier évalue votre oreille musicale et le second vous apprend d’où viennent les sons qui composent une chanson.

L’intérêt de The Music Lab ne réside pas seulement dans ces défis, mais également dans la découverte culturelle que le laboratoire offre à travers la musique.

Le choc des cultures

Les deux autres tests proposés par Harvard s’attardent sur la signification et les effets des mélodies. La musique est souvent utilisée pour le chant ou la danse, mais elle peut aussi être un marqueur historique ou événementiel dans de nombreuses cultures. L’idée derrière le World Music Quiz est donc de vous faire voyager. En vous laissant deviner l’usage des chansons de divers peuples et pays, il lève aussi les préjugés sur les musiques que l’on pense connaître. Ce dernier point est aussi valable pour la dernière expérience, Who’s Listening ? qui vous demande de juger si la chanson est destinée à un enfant ou un adulte.

Que ce soit par curiosité personnelle ou par envie de soutenir le projet de l’université de Harvard, vous trouverez dans The Music Lab une vision inhabituelle de la musique omniprésente au quotidien. Une étude jeune qui pourrait donner des résultats surprenants dans les années à venir.