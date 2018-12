Grâce à la sonde New Horizons, la NASA va explorer un mystérieux objet constitué de roche et de glace derrière Pluton, dès le 1er janvier. Voici comment suivre cette expédition.

Pour la NASA, qui dit nouvelle année, dit nouvelle exploration. Dès le 1er janvier 2019, l’agence spatiale va envoyer sa sonde New Horizons aux abords d’un mystérieux objet appelé Ultima Thule (« au-delà du monde connu »), qui se situe derrière Pluton.

Pour suivre cette expédition, cela se passera sur YouTube, sur la chaîne officielle en direct de la NASA, a indiqué l’administrateur de l’agence sur Twitter. Vous pouvez aussi vous référer au site de la NASA,sur une section dédiée. Enfin, sur Twitter, n’hésitez pas à suivre le compte sur la sonde New Horizons.

On #NewYearsEve, @NASANewHorizons will perform the most distant planetary flyby ever as it zooms past an object nicknamed #UltimaThule. Make sure to follow our partner @JHUAPL for updates : https://t.co/f3IkfRXZ1H pic.twitter.com/MXkAyLz3Bq

— NASA New Horizons (@NASANewHorizons) December 26, 2018