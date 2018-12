Le milliardaire Richard Branson est confiant : Virgin Galactic arrivera à envoyer son vaisseau, le VSS Unity, dans l'espace avant le 25 décembre 2018. Mais un conflit de mesures pourrait contrarier les futures annonces de l'entreprise.

Richard Branson l’a dit et répété à plusieurs reprises : c’est en 2018 que va avoir lieu le premier vol commercial de Virgin Galactic. Celui qui doit emmener des touristes dans l’espace. Sauf que 2018 est en train de tirer sa révérence. Dans quatre semaines, ce sera le réveillon de la Saint-Sylvestre. Dès lors, il semble qu’il sera très compliqué pour la société de Richard Branson de tenir l’échéance fixée

Mais le milliardaire britannique y croit. À tel point d’ailleurs que l’intéressé a même prédit que le vol inaugural surviendra avant le 25 décembre, dans une interview accordée à CNN le 30 novembre. « L’espace est difficile. […] J’aimerais évidemment démontrer que nos critiques ont tort, et je suis raisonnablement confiant qu’avant Noël, nous y parviendrons ».

À l’heure actuelle, Virgin Galactic a procédé à trois essais avec les moteurs allumés. À chaque fois, les tests ont permis d’atteindre une altitude plus élevée : 25,6 kilomètres la première fois, 34,9 km la deuxième et 52 km la troisième. Le dernier vol a eu lieu le 26 juillet. Depuis cette date, Virgin Galactic n’a pas procédé à d’autres manœuvres aériennes.

Mais pour réussir son pari, Virgin Galactic va devoir faire deux fois mieux : c’est en effet à partir de 100 km d’altitude que l’on considère que l’on entre dans l’espace (cette démarcation a été établie par une convention internationale et se nomme la ligne de Kármán). Cependant, Virgin Galactic pourrait considérer que son pari est tenu si son vaisseau spatial, le VSS Unity, atteint « seulement » les 80 km d’altitude.

Last week, VSS Unity successfully completed her third rocket powered, supersonic test flight in less than four months. Check out those views ! pic.twitter.com/HX5v5iQcxt

— Virgin Galactic (@virgingalactic) July 30, 2018