Tesla va détailler son plan pour envoyer une première personne privée sur la Lune, dans la nuit du 17 au 18 septembre, à 3 heures du matin. Amis et amies insomniaques : voici comment suivre cette conférence.

SpaceX va envoyer un premier client ou une première cliente autour de la Lune, et on connaîtra son identité dans quelques heures.

Pour suivre cette révélation, vous pourrez vous rendre sur la chaîne YouTube de la firme aérospatiale d’Elon Musk, qui retransmettra en direct la conférence de presse du 18 septembre 2018. Un seul (tout petit) détail : mieux vaut avoir fait une petite sieste avant… Car la conférence sera retransmise à 3h du matin, heure française.

SpaceX has signed the world’s first private passenger to fly around the Moon aboard our BFR launch vehicle—an important step toward enabling access for everyday people who dream of traveling to space. Find out who’s flying and why on Monday, September 17. pic.twitter.com/64z4rygYhk

