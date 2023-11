Aussitôt le deuxième vol du Starship effectué, SpaceX doit penser au vol suivant. D’après Elon Musk, le fondateur de l’entreprise, la fusée suivante sera prête en décembre 2023. Cela ne veut toutefois pas dire qu’elle pourra immédiatement revoler.

Y aura-t-il une nouvelle fusée Starship prête à décoller à Noël ? C’est en tout cas la perspective esquissée par Elon Musk le 20 novembre 2023, en donnant un planning prévisionnel de la préparation du lanceur pour le vol d’après. Selon le fondateur de SpaceX, l’exemplaire suivant sera suffisamment avancé pour être en état de vol peu avant les fêtes de fin d’année.

Le commentaire d’Elon Musk est venu en réaction d’une question posée sur X (ex-Twitter) par un internaute se demandant l’échéance potentielle du prochain vol d’un strict point de vue technique. C’est-à-dire, sans considérer d’autres facteurs, telle l’autorisation de vol délivrée par l’administration de l’aviation civile aux États-Unis (FAA), qui est requise.

« Le matériel pour le troisième vol du Starship devrait être prêt à voler dans trois à quatre semaines. Trois exemplaires sont en cours de production finale dans la grande baie », a indiqué l’intéressé. Cela donnerait, en théorie, une possibilité de vol la semaine du 11 au 17 décembre ou la semaine du 18 au 24 décembre. Mais c’est vraisemblablement un calendrier irréaliste.

La séparation des deux étages lors du deuxième vol. // Source : SpaceX

Un troisième vol de Starship plutôt en 2024

SpaceX a procédé à son deuxième essai le 18 novembre. Même si des progrès ont été constatés par rapport au premier vol du 20 avril, il y a maintenant tout un travail de collecte et d’analyse des données, qui sera suivi par un travail d’adaptation des fusées. Cela, justement, pour pouvoir réussir ce qui n’a pas marché le 18 et éviter la perte des deux parties de la fusée.

Sans atteindre l’important écart constaté entre les deux premiers vols du Starship (SpaceX avait dû patienter sept mois), il faudra sans doute plutôt miser sur 2024 pour revoir l’engin revoler. La FAA, d’ailleurs, a demandé à SpaceX un rapport sur le deuxième vol, qu’elle examinera ensuite. Cela, plus les ajustements nécessaires à déployer sur la prochaine fusée, prend du temps.

Les échéances données par Elon Musk doivent ainsi être lues avec précaution. À la suite du premier vol, le 20 avril, l’intéressé avait estimé, le 13 juin, que la prochaine fusée pourrait revoler d’ici à six à huit semaines, c’est-à-dire en juillet ou en août. En réalité, c’est en novembre qu’elle a vraiment pu décoller. Soit plus de deux mois et demi après l’estimation du milliardaire.

