Lecture Zen Résumer l'article

Une étude menée par des chercheurs d’Harvard et publiée dans le prestigieux journal médical BJM démontre que manger du chocolat noir réduirait le risque de développer un diabète de type 2.

Le chocolat est notre ennemi mais fuir devant l’ennemi, c’est lâche. Si cette phrase populaire fait sourire, elle pourrait s’avérer en partie fausse… en ce qui concerne le chocolat noir, du moins.

Ce sont les conclusions d’une étude menée par des chercheurs de l’école de santé publique d’Harvard et publiée ce 4 décembre 2024 dans le prestigieux journal médical BMJ. Ces chercheurs sont Binkai Liu, doctorant au département de nutrition de l’école de santé publique d’Harvard et Qi Sun, professeur associé aux départements de nutrition et d’épidémiologie.

Une spécificité du chocolat noir

Cette étude montre que la consommation de chocolat noir réduirait le risque de développer un diabète de type 2. En revanche, manger beaucoup de chocolat au lait favoriserait la prise de poids. Une surprise, même pour les auteurs de l’étude. La professeure Qi Sun déclare dans un communiqué : « Nous avons été surpris par la nette différence entre l’impact du chocolat noir et celui du chocolat au lait sur le risque de diabète et la gestion du poids à long terme. » Jusqu’à présent, les études sur l’impact du chocolat sur la santé n’avaient pas fait la distinction entre les différents sous-types de chocolat (noir ou au lait).

Pour cette recherche, les auteurs ont utilisé les données de 3 études différentes menées sur 30 ans. Sur ce laps de temps, le régime des participants, sans diabète à l’origine, étaient constamment surveillé. Au cours des années, une partie des patients ont été diagnostiqués avec un diabète de type 2. Les scientifiques ont essayé d’établir le lien entre l’apparition de la maladie et la consommation de chocolat. La prise de poids était aussi contrôlée, car c’est un facteur prédictif important d’apparition du diabète.

« Choisir du chocolat noir peut faire une différence positive pour la santé »

Binkai Liu et Qi Sun ont réussi à démontrer statistiquement, avec les données des précédentes études, que manger plus de 5 portions de chocolat (de quelque type qu’il soit, et sans préciser la quantité maximale) par semaine diminuait de 10 % l’apparition de diabète de type 2. Quand il s’agissait spécifiquement de chocolat noir, les chances de ne pas développer un diabète montaient à 21 %.

Comment expliquer une telle différence ? « Même si le chocolat noir et le chocolat au lait ont des niveaux similaires de calories et de graisses saturées, il semble que les polyphénols riches du chocolat noir pourraient compenser les effets des graisses saturées et du sucre sur la prise de poids et le diabète. C’est une différence intrigante qui mérite d’être explorée plus en détail », explique Qi Sun.

Chocolat noir en morceaux. // Source : Pixabay /AlexanderStein

En revanche (parce que ça aurait été trop beau pour être vrai), il a aussi été démontré que manger plutôt du chocolat au lait augmente la prise de poids à long terme. Et la prise de poids est un facteur de risque de développer un diabète de type 2. « Pour tous ceux qui aiment le chocolat, cela rappelle que faire de petits choix, comme choisir du chocolat noir plutôt que du chocolat au lait, peut faire une différence positive pour leur santé », résume Binkai Liu.

Les auteurs précisent les quelques faiblesses de l’étude, notamment que les participants avaient une consommation de chocolat inférieure à la norme aux États-Unis. Cela aurait pu biaiser les résultats obtenus et empêcher les auteurs d’évaluer correctement les risques associés à une consommation de chocolat plus importante. Par ailleurs, les groupes consommant plus de chocolat contenaient un nombre plus limité de personnes atteintes de diabète de type 2. Statistiquement, cet échantillon étant plus petit, il y a moins de chance que soit détectée une association, même modeste, entre la consommation de chocolat noir et le risque de diabète de type 2.

De nouvelles études, où les participants sont à nouveau suivis dès le départ pour essayer de prédire l’apparition du diabète de type 2, doivent être menées. L’objectif serait de se rendre compte si les résultats de cette étude peuvent être répliqués.

Quoi qu’il en soit, et même si cette nouvelle peut sembler réjouissante, rappelons qu’elle ne doit pas devenir une raison pour manger tout seul la tablette entière de chocolat… Partager, c’est bon pour la santé !

Pour aller plus loin Une « nouvelle génération de chocolat » pourrait être bonne pour la santé

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+