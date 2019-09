Une comète prometteuse a été détectée : après Oumuamua, elle pourrait devenir le deuxième visiteur interstellaire connu. L'objet, baptisé C/2019 Q4 Borisov, pourrait entrer dans notre système solaire.

Un visiteur interstellaire pourrait venir nous rendre visite dans les prochains mois. Il pourrait devenir le deuxième objet identifié à venir de l’extérieur de notre système solaire, après le mystérieux Oumuamua. Ce potentiel nouveau visiteur, classé dans le groupe des comètes, a été officiellement nommé « C/2019 Q4 Borisov » par le Centre des planètes mineures (MPC) le 11 septembre 2019.

L’objet, auparavant baptisé « gb00234 », a été repéré pour la première fois par un astronome ukrainien, Gennady Borisov, le 30 août dernier. Celui-ci a soumis ses observation au MPC, qui a confirmé la nature cométaire de l’objet et noté qu’il pourrait avoir une origine interstellaire. « En l’absence d’une décoloration ou d’une désintégration inattendue, cet objet devrait être observable pendant au moins un an », écrit le Centre des planètes mineures.

Here's a remarkable animation of #gb00234, which may be our second known interstellar visitor, taken by astronomer Gennady Borisov – who discovered the object.

2l/Borisov, perhaps ?

