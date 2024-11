Lecture Zen Résumer l'article

Block 2, captures du premier puis du deuxième étage, transfert de carburant dans l’espace… le planning des essais du Starship pour 2025 se forme progressivement.

Le sixième vol d’essai du Starship s’est à peine achevé que SpaceX se tourne déjà vers le prochain test. L’entreprise américaine, qui a jugé que la mission a été « couronnée de succès » malgré l’impossibilité de rattraper le premier étage de la fusée avec la tour de lancement, devrait procéder à un septième tir, vraisemblablement début 2025.

La date précise n’est pas encore arrêtée avec précision, mais on connait déjà les grandes lignes du programme. La société devrait procéder encore une fois à un amerrissage de l’étage supérieur — aussi appelé Starship, comme le lanceur — dans l’océan Indien. C’est Elon Musk, le fondateur de SpaceX, qui a glissé cette information le 20 novembre.

On ignore si ce septième essai sera l’occasion de retenter une capture dans les airs du booster. Cette manœuvre délicate, qui a été réussie à la première tentative avec le vol 5, consiste à ramener le premier étage Super Heavy jusqu’au pas de tir. Il faut ensuite contrôler sa vitesse et son orientation de façon à ce qu’il se pose en douceur sur les bras de la tour.

Starship de nouvelle génération avec le Block 2

Ce vol 7 doit d’ailleurs être l’occasion d’un changement de génération : il est question d’utiliser dorénavant un étage supérieur actualisé, appelé Block 2. En revanche, le booster Super Heavy resterait encore à la génération dite Block 1. Elle était utilisée depuis le tout premier essai intégré, le 20 avril 2023.

Selon Spaceflight Now, citant SpaceX, le Block 2 apportera « des améliorations significatives, notamment des volets redessinés à l’avant, des réservoirs de propergol plus grands, ainsi que des tuiles et des couches de protection thermique secondaire de dernière génération ». À un horizon plus lointain, un Block 3 est aussi prévu.

L’essai réussi du 5e vol. // Source : SpaceX

Si tout se passe bien, le vol 8 arrivera peu après, au premier ou au deuxième trimestre 2025. C’est à ce moment-là que SpaceX entend procéder cette fois à la capture non pas du premier, mais du deuxième étage de Starship avec la tour de lancement. Cet objectif, déjà évoqué courant octobre, a été réitéré par Elon Musk le 20 novembre.

Le profil du vol 8 reste encore assez vague : y aura-t-il aussi une tentative de capture du premier étage, ce qui nécessiterait de mobiliser une autre tour de lancement ? Le Super Heavy sera-t-il encore de la génération Block 1 ou y aura-t-il une bascule au Block 2 ? Une partie des réponses se trouvera dans les résultats de la mission précédente.

Plusieurs autres tests devraient survenir tout au long de l’année prochaine, dont l’expérimentation d’un transfert de carburant entre deux vaisseaux Starship évoluant en orbite autour de la Terre. Cette manœuvre, inédite, est amenée à être répétée quelques fois, afin de permettre à SpaceX d’amasser des données et de l’expérience.

Pour aller plus loin Ces 7 étapes dans l’histoire de SpaceX qui ont mené à la prouesse du Starship

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+