La fusée européenne Ariane 6 va connaître quelques évolutions au cours de sa carrière. Un premier changement notable se prépare déjà, notamment au niveau des boosters d’appoint du lanceur.

Elle n’a volé qu’à deux reprises, mais elle s’apprête déjà à évoluer. La fusée européenne Ariane 6, qui a effectué son vol inaugural à l’été 2024, puis son premier lancement commercial début mars, connaîtra d’ici quelques années une mise à niveau technique, qui lui donnera accès à des propulseurs d’appoint plus puissants. Leur nom ? P160C.

Cette nouvelle génération de propulseur d’appoint, qu’on appelle aussi booster latéral, doit d’ailleurs prochainement faire l’objet d’une mise à feu statique pour évaluer son comportement, indique l’Agence spatiale européenne (ESA) dans un point d’étape sur X (ex-Twitter). Le 20 mars, le P160 d’essai a été transporté sur son banc d’essais, au centre spatial guyanais.

Actuellement, Ariane 6 est soutenue lors de son ascension par deux ou quatre boosters P120C, selon la configuration. Le P160C sera plus performant, avec une capacité d’emport de propergol solide supérieur (14 tonnes en plus pour chaque propulseur). Cela permettra d’envoyer des satellites plus loin ou de transporter des charges plus lourdes.

Autre particularité du booster P160C : il servira de premier étage à la future évolution de la petite fusée européenne Vega. Aujourd’hui, le P120C remplit déjà ce rôle pour le modèle le plus récent du lanceur léger, à savoir Vega-C. Le P160C jouera donc ce même rôle, mais pour Vega-E, qui est toujours en phase de développement. On attend son premier vol en 2027.

Ariane 6 « block 2 », « block 3 »… et ensuite ?

Le développement de nouveaux boosters P160C sur Ariane 6 s’inscrit dans un programme plus large appelé Ariane 6 « block 2 ». Outre des propulseurs de plus grande capacité, il est aussi question de performances accrues pour le premier étage et d’un moteur Vinci plus puissant pour l’étage supérieur. Cette version doit faire ses débuts courant 2026.

Une Ariane 6 « block 3 » est aussi en chantier. Celle-ci implique une refonte du deuxième étage : c’est le projet Icarus (Innovative Carbon Ariane Upper Stage), pour succéder à la version actuelle ULPM (Upper Liquid Propulsion Module). Objectif : alléger sa masse, pour augmenter celle de la charge utile transportable (2 tonnes en plus).

Et ensuite ? Divers chantiers sont en cours.

On parle notamment d’un troisième étage optionnel, de prototypes en cours d’essai tels Themis et Callisto, afin de progresser dans la maîtrise des fusées à étage réutilisable (et pouvant rentrer automatiquement à bon port, à l’image de SpaceX), d’un nouveau moteur-fusée Prometheus ou bien du concept d’étage supérieur habitable, réutilisable et automatique Susie.

Pour une partie de ces travaux, toutefois il faudra plutôt attendre la mise au point Ariane Next, le successeur d’Ariane 6, pour les concrétiser. Rendez-vous après 2030.

