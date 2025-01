Lecture Zen Résumer l'article

Des QR codes sur des abeilles ? Cette nouvelle technique n’avait jamais été utilisée avant par les scientifiques. Elle permet de mieux comprendre leurs déplacements, sans leur faire de mal pour autant.

Toutes les espèces sont précieuses. Mais il faut dire que les pollinisateurs jouent un rôle biologique clé, très spécifique, dans le maintien des écosystèmes. C’est l’une des raisons pour lesquelles les abeilles passionnent les scientifiques. Pour les comprendre, une équipe de chercheurs américains a collé des QR codes sur l’abdomen de 32 000 abeilles, réparties sur 6 ruches.

Ce système est très différent des travaux entomologiques de terrain « conventionnels », qui reposent sur l’observation visuelle. « La danse ondulatoire est la meilleure source d’information dont nous disposons sur le butinage des abeilles, mais elle est basée sur des observations humaines, avec peut-être une heure d’observation par jour pendant deux semaines », explique Margarita López-Uribe, co-autrice de l’étude, dans un communiqué publié le 22 janvier 2025. « Nous avons donc demandé à l’équipe d’ingénierie électrique s’il existait une technologie qui permettrait d’améliorer ces observations. »

Des QR codes plus petits d’un ongle

À l’entrée des ruches, les scientifiques ont fixé un système de détection automatisé. Les abeilles, elles, sont étiquetées d’un QR code individualisé, qui contient en quelque sorte leur identité. Ces codes sont plus petits qu’un ongle humain, collés sur l’abdomen, et conçus pour ne pas gêner ou entraver le vol des abeilles. À chaque fois qu’elles passent le « portail », elles sont détectées, un peu à l’image d’un badge à l’entrée d’une entreprise. Les informations transmises sont autant la date, l’heure, la température. Cette technique permet un suivi à l’échelle de chaque abeille.

Les QR codes permettent de suivre les abeilles à la trace dans leurs allées et venues dans la ruche. // Source : Penn State University

Parmi les mystères des abeilles que cette technique pourrait aider à révéler, on trouve leur distance de voyage. On part en effet du principe qu’elles peuvent parcourir des distances jusqu’à 10 km de leur ruche. En scrutant des milliers d’abeilles, individuellement, via ce nouveau système, les auteurs vont pouvoir déterminer plus précisément cette distance. Cela peut être utile notamment pour l’apiculture bio, pour laquelle les abeilles ne doivent pas être au contact de substances toxiques — leur zone de répartition potentielle joue donc beaucoup.

Les chercheurs ont d’ailleurs déjà pu constater que la plupart des sorties de ruche des abeilles durent 4 minutes maximum. Les déplacements plus longs durent moins de 20 minutes. « Nous avons également découvert que, tout au long de leur vie, les abeilles butinent beaucoup plus longtemps qu’on ne le pensait au début », précisent les auteurs. « Nous constatons que les abeilles butinent pendant six semaines et qu’elles ne commencent à butiner qu’à l’âge de deux semaines environ ; elles vivent donc beaucoup plus longtemps que ce que nous pensions. »

