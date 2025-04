Lecture Zen Résumer l'article

Ariane 6 ne sera pas une fusée figée. Le lanceur va connaître une série d’évolutions au fil de sa carrière, pour améliorer ses performances, en attendant Ariane Next. Parmi les changements prévus, de meilleurs boosters latéraux. Il va justement y avoir un test clé de ces nouveaux propulseurs d’appoint.

C’est une grosse journée en perspective qui se prépare au centre spatial guyanais. En effet, le port spatial européen sera le théâtre aujourd’hui d’un test d’importance, qui s’inscrit dans le cadre du programme d’évolution de la fusée Ariane 6. Bien que le lanceur soit très jeune, avec seulement deux vols à son actif, une future version se dessine déjà.

De nouveaux boosters pour Ariane 6 et Vega-C

Objet du test ? Une nouvelle mouture des propulseurs latéraux d’Ariane 6, qui l’équipent par deux ou par quatre selon le profil des missions. À ce stade, le lanceur peut compter sur des boosters P120C, opérationnels depuis 2022 et qui ont aussi la particularité de constituer le premier étage de la petite fusée européenne Vega-C.

En principe, le test doit survenir en milieu de journée (heure locale), le 24 avril 2025, selon l’Agence spatiale européenne, à condition que la météo au-dessus de la Guyane soit favorable. Compte tenu du décalage horaire, cela signifie que l’on sera vers la fin de l’après-midi à Paris (ou début de soirée en cas de léger report) au moment de la mise à feu statique du booster d’appoint.

On remarque les deux boosters de chaque côté. // Source : Flickr/CC/European Space Agency

Le P160C, développé par Europropulsion, délivre lui aussi une propulsion à propergol solide, comme le P120C, à ceci près que ses dimensions (il est plus grand d’un mètre, pour un sommet à 14,5 m du sol) lui permettent d’emporter 14 tonnes de poudre en plus, soit un total de 157 tonnes. Avec le booster, le total atteint 167 tonnes.

Ce booster va ainsi délivrer une poussée un peu plus longue, de quelques secondes (137 secondes au lieu de 134). Un gain en apparence dérisoire, mais, qui va malgré tout accroitre les performances d’Ariane 6 en orbite basse de plus de 2 tonnes de charge utile, et offrir des gains « significatifs » pour des vols géostationnaires, scientifiques et d’exploration.

Le P160C doit, sauf coup de théâtre, entrer en fonction à partir de 2026 et succéder largement au P120C. Cela signifie que ce nouveau propulseur équipera non seulement la nouvelle version d’Ariane 6, mais deviendra aussi le premier étage de Vega-C. Et, à plus long terme, il assura aussi la propulsion principale de Vega-E, sa prochaine évolution.

