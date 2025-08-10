Lecture Zen Résumer l'article

Qui n’a jamais eu la mauvaise idée, au moindre petit souci de santé, de faire une recherche sur Internet ? De quoi bien paniquer, convaincus qu’il faut courir aux urgences. Si vous tenez absolument à vous informer sur la santé en ligne, voici plutôt 5 sites réputés pour leurs informations médicales fiables.

À l’heure des vacances d’été, la saison des maladies semble loin. Et pourtant, on peut tout à fait être malade en plein mois d’août. Nombreux sont alors celles et ceux qui vont demander des informations à la toile… Mais qui n’a jamais tapé ses symptômes dans un moteur de recherche ? Le plus souvent pour se retrouver à s’autodiagnostiquer une maladie rare ou un cancer de l’estomac, alors qu’à la base, vous aviez juste mal au pouce…

Pour vous éviter de nouveau ces mésaventures, voici une liste de quelques sites sérieux, qui peuvent vous apporter des informations fiables sur la santé et les différentes maladies recherchées.

Le Manuel MSD, le plus complet

Il s’agit, à l’origine, de petits livres de référence publiés pour les membres du corps médical et les pharmaciens dans les années 1900. Avec le temps, ils se sont développés et le manuel est passé à la version numérique, disponible gratuitement. Aujourd’hui, ce site existe aussi sous forme d’application.

Un des gros points forts du Manuel MSD est que la plupart des articles sont écrits par des personnes ayant une formation dans le milieu médical, souvent des médecins.

Il existe une version écrite pour les patients, dans un langage accessible, mais également une version écrite dans un langage plus technique, pour les professionnels de santé qui chercheraient à obtenir plus d’informations sur une maladie ou un symptôme.

De nombreuses fiches sont mises à disposition pour les patients. À la fin, il y a la possibilité de faire un petit quizz pour tester sa compréhension et ce qui a été retenu de l’article en question.

Enfin, le site présente autant d’articles sur des maladies précises que sur des symptômes. Ainsi, que vous cherchiez « mal au ventre » ou « gastro-entérite », vous y trouverez généralement une fiche dédiée.

Vidal, la référence médicale et pharmaceutique

Vidal est une base de données « agréée par la Haute Autorité de Santé (HAS) », comme expliqué sur son site. Le site est mis à jour quotidiennement, autant sur l’information médicale et clinique que sur les produits pharmaceutiques.

Ses auteurs sont constitués de professionnels de santé et du médicament.

On y trouve des fiches et des articles, sur les symptômes et la maladie recherchée. Certaines des fiches se terminent par la possibilité d’accéder à une petite bande dessinée sur des thèmes liés à celui consulté. Elles sont personnalisables (en fonction du genre et parfois de la situation de handicap ou pas). L’idée étant d’expliquer très simplement et en image différents thèmes (l’expression de la douleur, les MST, l’IRM, le scanner etc).

Ce site est aussi disponible sous forme d’application.

Certaines de ses fonctionnalités nécessitent une inscription et le contenu réservé aux professionnels de santé n’est, lui aussi, accessible qu’avec une inscription.

Orphanet, le site spécialisé dans les maladies rares

Orphanet est un site de référence dédié aux maladies rares financé depuis les 20 dernières années par la Commission européenne. Son but est d’améliorer la visibilité des maladies rares et de fournir des informations de qualité sur celles-ci, afin d’aider les patients mais aussi les soignants à accéder à des informations fiables. Le site a aussi une plateforme, Ophadata qui « fournit des données intégrées et réutilisables », explique le site.

Lorsqu’on recherche une maladie, le site fournit, en plus d’une définition de la maladie, plusieurs documentations complémentaires. Certains documents sont dédiés aux patients, d’autres sont plutôt dirigés vers les professionnels de santé.

Un volet du site est, par ailleurs, consacré aux médicaments orphelins.

Inserm, le plus accessible

L’Institut national de la santé et de la recherche médicale existe depuis les années 1960 et dépend du ministère de la Santé et du ministère de la Recherche. C’est un institut public qui s’occupe de recherche médicale et biologique avec des laboratoires de recherche réalisant des publications scientifiques, mais également des inventions et des brevets. Il est très actif au niveau de la vulgarisation scientifique. En plus du site, on retrouve un magazine papier. Plusieurs évènements sont organisés sur des thématiques de santé.

Sur le site, il y a une catégorie dédiée aux différentes maladies ou thématiques en lien avec la recherche biomédicale. Les dossiers sont très complets avec des explications approfondies sur les maladies, leurs risques, leurs solutions, mais aussi, l’état des lieux de la recherche concernant ce sujet et quelles actualités y sont liées.

Amelie.fr, le site de l’Assurance Maladie avec des fiches résumées

On l’oublie souvent, cependant le site de la Sécurité sociale possède tout un pan du site dédié à des fiches sur les différentes maladies. Plutôt dédié aux maladies fréquentes et courantes, le site reste une bonne source d’information fiable et complète, renvoyant vers ses sources scientifiques, ainsi que vers d’autres thématiques de santé.

D’autres sites sérieux, dédiés à des maladies spécifiques

Enfin, il existe beaucoup de sites d’information, généralement créés par des associations dédiées à la maladie, mais également par des instituts spécialisés.

Par exemple, concernant les cancers de manière générale, il y a les sites de :

l’Institut Gustave Roussy, hôpital spécialisé en oncologie,

l’Institut national du cancer,

à l’international, la société canadienne du cancer.

Quant aux pathologies infectieuses et aux maladies tropicales, vous pouvez consulter le site de l’Institut Pasteur. Ses axes principaux de recherches concernent aussi le cancer et les maladies neurologiques.

Enfin, pour ce qui a trait aux maladies neurologiques, vous pouvez consulter le site de l’Institut du Cerveau.

