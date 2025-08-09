Lecture Zen Résumer l'article

Un équipage de 4 astronautes rentre de l’espace ce samedi 9 août 2025. La mission SpaceX Crew-10 devrait s’achever avec un magnifique amerrissage dans le Pacifique. L’événement peut être vécu en direct grâce à une diffusion de la Nasa.

Après plusieurs mois en orbite, c’est le moment du retour sur Terre pour l’équipage de la mission Crew-10. À l’issue de presque 5 mois dans l’espace, les 4 astronautes rentrent à la maison, à bord de la capsule de SpaceX développée pour les transports d’équipage entre la Station spatiale internationale (ISS) et la Terre.

Il est possible de suivre en direct la rentrée atmosphérique de Crew-10, et son amerrissage final au large des côtes de la Californie.

Le retour de la mission SpaceX Crew-10 à suivre en direct aujourd’hui

Quand ? Le samedi 9 août 2025, à partir de 16h15.

Le samedi 9 août 2025, à partir de 16h15. Où ? En direct sur la chaîne YouTube de la Nasa.

En direct sur la chaîne YouTube de la Nasa. Quoi ? Le retour sur Terre des astronautes de la mission SpaceX Crew-10. Leur atterrissage dans l’océan est prévu à 17h33 (heure de Paris).

Qui sont les 4 astronautes à bord de Crew-10 ?

Ce vol spatial, qui a permis à l’équipage de réaliser un séjour dans l’ISS, est habité par deux astronautes de la Nasa, un astronaute de la Jaxa (Japon) et de Roscosmos (Russie), chacun ayant un rôle bien spécifique.

Anne McClain , de la Nasa, est la commandante de la mission,

, de la Nasa, est la commandante de la mission, Nichole Ayers , de la Nasa également, est la pilote de Crew-10,

, de la Nasa également, est la pilote de Crew-10, Takuya Onishi , de la Jaxa, est le premier spécialiste de la mission,

, de la Jaxa, est le premier spécialiste de la mission, Kirill Peskov, de Roscosmos, est le deuxième spécialiste de la mission.

Portrait de l’équipage de Crew-10. De gauche à droite : Takuya Onishi, Anne McClain, Nichole Ayers, Kirill Peskov. // Source : Flickr/CC/Nasa Johnson (photo recadrée)

Tous les 4 avaient décollé pour l’ISS le 14 mars dernier, afin d’y réaliser des expériences scientifiques. C’est en effet la principale tâche que les astronautes mènent dans la station, en plus de son entretien et sa maintenance, qui peut nécessiter d’organiser des sorties extravéhiculaires. C’est aussi le programme qui attendra la Française Sophie Adenot lors de son premier séjour dans l’espace.

À noter qu’ « il s’agira de la première mission commerciale de la Nasa à amerrir dans le Pacifique », indique la Nasa en commentaire de la vidéo sur YouTube.

Début août, d’autres astronautes partis avec une fusée SpaceX ont rejoint également l’ISS : l’équipage de Crew-11, qui a donc pu croiser pendant quelques jours ses prédécesseurs.

