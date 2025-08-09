Lecture Zen Résumer l'article

La France métropolitaine est confrontée à une nouvelle vague de chaleur, qui a commencé le 8 août 2025. 17 départements sont placés en vigilance orange ce samedi à partir de 12h. Voici à quoi s’attendre pour cet épisode de chaleur caniculaire.

Une nouvelle vague de chaleur a commencé en France le vendredi 8 août 2025. 17 départements sont placés en vigilance orange à partir de ce samedi 9 août à midi. Les températures pourraient atteindre 41° C ce dimanche. « La chaleur déjà présente sur le sud du pays va continuer de s’intensifier, apportant une chaleur caniculaire sur la moitié sud et un niveau de danger de feux de forêt élevé », indique Météo-France.

Le Sud-Ouest est particulièrement concerné par cet épisode de forte chaleur. La région devrait connaître une hausse progressive des températures ces prochains jours : jusqu’à 40° C localement ce samedi ; des pointes à 41°C prévues dimanche.

Prévisions pour le samedi 9 août 2025. // Source : Météo-France

La situation ne sera pas plus clémente en début de semaine suivante. En effet, « sous l’influence d’une ex-tempête tropicale ‘Dexter’, la remonté d’une masse d’air extrêmement chaud sur une large partie du pays se confirme lundi », estime Météo-France. Selon le service de météorologie français, « la journée de lundi 11 août pourrait ainsi être la plus chaude à l’échelle nationale ». Certains spécialistes en météorologie relèvent même des températures jusqu’à 43° C dans les prévisions pour lundi.

Végétation, forêts et animaux sont à risque

En raison de la sécheresse des départements situés sur le pourtour méditerranéen, le danger de feux de forêt est donc réel, alors que l’Aude a déjà été confrontée à un incendie impressionnant, visible même depuis l’espace, le 5 août et les jours suivants.

La végétation et les animaux pourraient souffrir en raison de l’intensité de cette nouvelle vague de chaleur. « Les prévisions de lundi restent unanimes et alarmantes sur l’ensemble des modèles. Avec des températures brutes de 40 à 44 °C sur de vastes régions, nous dépasserons largement les seuils de tolérance de tous les végétaux et animaux présents », commente sur X Serge Zaka, docteur en agroclimatologie.

Les précautions pour affronter cet épisode de forte chaleur en France

Pour affronter cette chaleur intense, il est recommandé de s’hydrater correctement et suffisamment, d’aérer son logement aux bons moments et d’adapter son alimentation. En cette période de grandes vacances et donc de voyages, il est conseillé de rester au frais autant que possible.

Pour aller plus loin 7 conseils incontournables pour se rafraichir lors d’un pic de chaleur

La SNCF a d’ailleurs annulé des trains ce week-end en raison des fortes chaleurs — voici comment savoir si votre train circule ou non.

