Chaque été, c’est le grand retour des Perséides dans le ciel. Cette célèbre pluie d’étoiles filantes est active depuis mi-juillet 2025. Mais le maximum d’activité des météores est encore à venir, en août. Comment observer dès maintenant les Perséides en France ?

Le prochain pic d’activité des Perséides est imminent. C’est certainement le plus beau phénomène astronomique de l’été, visible à l’œil nu : cet essaim d’étoiles filantes traverse à nouveau le ciel. La période d’activité des Perséides s’est ouverte le 17 juillet 2025. Mais le maximum de leur visibilité est encore à venir : il est prévu dans la nuit du 12 au 13 août.

Sachez cependant qu’il est possible d’en voir avant cette date, et après. Le spectacle des Perséides est très apprécié des spécialistes comme des amateurs d’astronomie. Si vous n’avez jamais observé d’étoiles filantes, c’est l’occasion idéale pour commencer.

Où les chercher dans le ciel ? Comment observer ces étoiles filantes, surnommées les « Larmes de la Saint-Laurent » ? Voici quelques conseils pour profiter de l’événement, en espérant que la météo soit favorable à l’observation du ciel.

Comment observer les Perséides ?

Lors de la période d’activité des Perséides, à son pic, l’observation peut avoir lieu dans la soirée. « C’est un bel essaim. À cette époque de l’année, les vacances sont une bonne occasion de l’observer », nous explique Florent Deleflie, astronome à l’Observatoire de Paris.

Pour voir ces étoiles filantes, il faut privilégier un lieu le moins éclairé possible. Toutefois, ce n’est pas un problème si l’horizon est peu dégagé : « la constellation de Persée, dont semblent émaner les Perséides, est élevée dans le ciel. Même en montagne, on peut les voir », poursuit le spécialiste.

Dans quelle direction regarder les étoiles filantes ?

Pour trouver le radiant, cet endroit d’où semblent partir toutes les étoiles filantes, il faut d’abord situer la constellation de Persée. « En début de nuit, regardez en bas du W formé par la constellation de Cassiopée. Le radiant se trouve dans le prolongement d’une ligne imaginaire entre le W de Cassiopée et la direction du nord », indique Florent Deleflie. Vers 2h du matin, le radiant se sera déplacé en dessous du W formé par Cassiopée.

Le radiant des Perséides, là d’où elles semblent émerger dans le ciel. // Source : Nino Barbey pour Numerama

« L’essaim est observable vers 20° de hauteur : c’est la ‘place’ que prend la main sur le ciel, doigts écartés et bras tendu. Il culmine vers 70° de hauteur en fin de nuit, des conditions idéales si le ciel est dégagé », explique l’astronome de l’Observatoire de Paris.

Comme d’habitude avec les étoiles filantes, pas la peine d’utiliser un télescope ou une lunette astronomique : vos yeux seuls suffisent. Laissez-leur simplement le temps de s’habituer à l’obscurité. Si vous ne pouvez pas voir les Perséides au moment de leur pic d’activité, ce n’est pas grave : l’essaim sera encore actif jusqu’à début septembre.

D’où viennent les étoiles filantes des Perséides ?

Les Perséides proviennent d’une comète périodique, baptisée 109P/Swift-Tuttle (des noms des 2 astronomes qui firent indépendamment sa découverte en 1862). Les étoiles filantes que l’on observe sont la traînée de poussière laissée par cette comète : lorsqu’elles entrent en contact avec l’atmosphère terrestre, leur désintégration provoque ces traces lumineuses. Elles pénètrent dans l’atmosphère à une vitesse de 200 000 km/h.

Une orbite de 109P/Swift-Tuttle autour du Soleil prend 133 ans. La dernière fois que cette comète a visité notre système solaire, c’était en 1992. Il s’agit d’une comète assez grosse, dont le noyau mesure 26 km, selon la Nasa. C’est presque la taille de l’objet que l’on soupçonne responsable d’avoir provoqué l’extinction des dinosaures.

Le passage de la comète Swift-Tuttle dans le système solaire (l’orbite de la Terre est en bleu). // Source : Nino Barbey pour Numerama

Les Perséides sont connues pour être une pluie d’étoiles filantes très abondante : entre 50 et 100 météores peuvent être observés par heure. Ils sont très brillants et chauds, ce qui permet de les repérer aisément. « Tout le monde peut les observer. Observez-les à plusieurs, c’est encore mieux ! », s’enthousiasme Florent Deleflie.

Vous savez maintenant comment vous y prendre pour observer les Perséides, avant eur pic d’activité, pendant, ou jusqu’en septembre. Bonne observation du ciel !

