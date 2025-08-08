Lecture Zen Résumer l'article

Un nouvel ordre exécutif signé par Donald Trump change les règles de financement de la recherche américaine. Le but avoué : mettre la science sous la coupe du président et de son idéologie.

C’est un nouvel « executive order » de Donald Trump qui va faire du bruit. Signée le 7 août 2025, cette décision du président américain change la donne pour les scientifiques de toutes les disciplines à travers l’ensemble du pays.

À travers l’objectif de réduction des coûts, Donald Trump a annoncé une réforme des subventions accordées aux chercheurs et aux universités. Dès l’article 1, il annonce la couleur : « Une étude de 2024 établit que plus d’un quart des subventions accordées à la National Science Foundation vont à la diversité, l’équité et l’inclusion, ainsi qu’à d’autres initiatives d’extrême-gauche. Ces subventions de la NSF incluent les éducateurs qui promeuvent le marxisme, la propagande de la lutte des classes et d’autres idéologies anti-américaines dans les classes, et qui se font passer pour des enquêtes rigoureuses. »

Des personnes sans formation scientifique auront le dernier mot

Pour y remédier, et pour que les impôts des Américains ne servent pas à financer ce type de mesures critiquées par Donald Trump, le président dit vouloir se reposer sur des personnes nommées à la tête des différentes agences. Ces personnes seront en charge d’accorder ou pas des subventions… et seront nommées directement par le gouvernement. Comme le souligne le site Ars Technica : « Cela veut dire que la personne politique nommée aura le dernier mot sur ce que les fonds américains financeront comme science. »

Ces agents, qui ne seront pas nécessairement formés sur les thématiques des agences dont ils ont la responsabilité, auront également toute la latitude nécessaire pour annuler des subventions obtenues auparavant s’ils considèrent que ce n’est plus la priorité actuelle. De plus, en attendant la mise en place de ce système, les agences n’ont pas le droit de lancer de nouvelles demandes pour des programmes émergents.

Un véritable coup de massue pour les scientifiques américains, déjà largement malmenés par Donald Trump depuis le début de son second mandat. D’ailleurs, le président ne fait pas dans la subtilité dans son texte, en nommant directement les sujets interdits. C’est-à-dire, ceux qui relèvent d’une quelconque préférence raciale, qui insinuent qu’il y a plus de deux genres, qui facilitent l’immigration illégale ou encore « toute autre initiative qui compromet la sécurité publique ou qui met en avant des valeurs anti-américaines ».

Une revanche sur le Congrès

Donald Trump poursuit sa rhétorique de la «Gold Standard Science» qui se doit d’être utile aux Américains avant tout… Et qui est en réalité une belle formule pour désigner les résultats scientifiques qui vont dans le sens du président.

Nos confrères d’Ars Technica décryptent cette décision en décelant un effet ironique : les laboratoires qui désirent des subventions devront encore davantage les justifier, tout autant que le maintien de celles qu’ils ont déjà eues. Ce qui rajoutera une énorme quantité de paperasse, autrement dit, le but contraire du gouvernement occupé à se défaire de toute cette lourdeur bureaucratique.

Quoi qu’il en soit, cet ordre exécutif risque de faire très mal à la science, car c’est l’occasion pour Donald Trump de prendre sa revanche sur le Congrès, lequel a rejeté, par le passé, ses demandes de coupes budgétaires jugées trop sévères. Un rejet venu également du camp des Républicains. Désormais, le contrôle idéologique de Donald Trump sur la science produite aux Etats-Unis sera plus étroit que jamais.

